Le Vietnam met en valeur 40 ans de Renouveau auprès des médias grecs

L’ambassade du Vietnam en Grèce a organisé le 23 avril une rencontre avec la presse afin de présenter les réalisations marquantes du pays après 40 ans de Renouveau ( Dôi moi ), ainsi que les résultats récents des événements politiques majeurs et les orientations de développement et de coopération pour la période à venir.

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Photo : ĐSQ/CVN

L’événement a réuni une quarantaine de participants, représentants des principaux organes de presse grecs, du bureau du porte-parole et des unités compétentes du ministère grec des Affaires étrangères, ainsi que des partenaires du Vietnam en Grèce.

S’exprimant lors de la rencontre, l’ambassadrice du Vietnam en Grèce, Pham Thi Thu Huong, a souligné que malgré de nombreuses difficultés, notamment les séquelles de la guerre, les crises économiques et une période d’isolement, le Vietnam a accompli en quatre décennies une transformation remarquable, obtenant des résultats significatifs dans la plupart des domaines.

D’une économie confrontée à une inflation élevée, le Vietnam est devenu l’une des économies les plus dynamiques de la région. En 2025, le produit intérieur brut (PIB) a progressé de 8,02%, tandis que le revenu moyen par habitant a atteint 5.026 dollars, plaçant le pays parmi les économies à revenu intermédiaire supérieur.

La structure économique s’est modernisée avec une part croissante de l’industrie et des services. Le Vietnam s’est également affirmé comme un acteur majeur des exportations, avec des produits phares tels que le bois, les composants électroniques, les produits agricoles, les produits de la mer, le textile et les chaussures.

Dans les domaines de la culture et du tourisme, le Vietnam s’impose comme une destination patrimoniale de premier plan. En 2025, le pays a accueilli 21,2 millions de touristes internationaux, un record historique contribuant significativement à la croissance économique.

En matière de développement humain, le Vietnam place l’être humain au centre de ses politiques, garantissant progrès social et équité. Il a atteint en avance les Objectifs du Millénaire pour le développement relatifs à la réduction de la pauvreté, tout en améliorant le niveau de vie et en promouvant l’égalité des genres.

Une intégration internationale et régionale réussie

Sur le plan extérieur, le Vietnam est passé du statut de pays isolé à celui de partenaire fiable de la communauté internationale. Il entretient aujourd’hui des relations diplomatiques avec 194 pays et territoires, et des partenariats globaux ou de niveau supérieur avec 43 pays, tout en participant activement à plus de 70 organisations internationales et régionales. Sa participation aux opérations de maintien de la paix de l’ONU est largement saluée.

Photo : VNA/CVN

En janvier 2026, le Vietnam et l’Union européenne ont élevé leurs relations au niveau de partenariat stratégique global, ouvrant de nouvelles perspectives, notamment dans les domaines de la science, de la technologie et de l’innovation. Les deux parties poursuivent la mise en œuvre efficace de l’EVFTA et la ratification de l’EVIPA.

L’ambassadrice a également présenté les priorités de développement du Vietnam, dont 11 groupes de technologies stratégiques, ainsi que les politiques d’attraction des talents étrangers et de développement des entreprises.

Concernant les relations Vietnam - Grèce, elle a souligné les avancées notables, en particulier à l’occasion du 50e anniversaire des relations diplomatiques, avec une intensification des échanges de haut niveau et des résultats concrets en matière de coopération économique et culturelle.

Les partenaires grecs ont exprimé leur admiration pour les réalisations du Vietnam et leur volonté de renforcer la coopération, tandis que les médias ont manifesté un vif intérêt pour les politiques d’investissement et les perspectives bilatérales.

VNA/CVN