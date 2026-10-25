Hô Chi Minh-Ville : attribution de bourses d'études pour l'année 2026-2027

Le 25 octobre, la Journée de promotion de l'étude et d'attribution des bourses 2026 à Hô Chi Minh-Ville a marqué le parcours de 26 ans du programme de bourses "Khuyến tài" (Encouragement de talents) - Bourse 1&1. L'événement a bénéficié de l'accompagnement de centaines d'organisations et d'individus, contribuant à prêter main-forte aux étudiants en situation difficile pour progresser dans leurs études.

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Selon Hô Phu Bac, vice-président permanent de l'Association de promotion de l'étude de Hô Chi Minh-Ville, pour l'année académique 2026-2027, le programme de bourses "Khuyến tài " - Bourse 1&1 a accordé des bourses à 322 étudiants, dont 76 nouveaux bénéficiaires et 246 étudiants continuant de recevoir un soutien, pour un montant total de 1,809 milliard de dôngs.

Parmi les 76 étudiants recevant la bourse pour la première fois, 2 appartiennent à des ménages pauvres, 7 à des ménages quasi-pauvres, 15 sont orphelins et 15 ont obtenu le titre d'excellent élève au niveau municipal. Ce sont des étudiants confrontés à des circonstances difficiles mais qui font preuve d'efforts constants pour progresser, nécessitant un soutien pour poursuivre leur parcours académique.

Après 26 ans de mise en œuvre, le programme a octroyé des bourses à 2.963 étudiants, grâce au parrainage de 694 individus et 62 groupes, entreprises et unités. Le financement total des bourses tout au long du cursus universitaire de ces étudiants s'élève à 31.415.020.000 dôngs.

À ce jour, 2.436 étudiants récipiendaires ont décroché leur diplôme universitaire. Beaucoup sont devenus adultes, exerçant comme médecins, enseignants, ingénieurs, cadres ou entrepreneurs, apportant des contributions significatives à la mégapole du Sud et à la société. Certains poursuivent leurs études en master ou en doctorat ; d'autres ont été honorés en tant que jeunes citoyens exemplaires, jeunes enseignants exemplaires ou jeunes médecins exemplaires.

Il convient de noter que de nombreux anciens étudiants ayant bénéficié de la Bourse 1&1 sont revenus accompagner le programme pour soutenir les jeunes générations. À lui seul, le groupe composé de membres issus du Programme de formation de 300 à 500 masters et docteurs du Comité municipal du Parti compte 30 participants ayant attribué 45 bourses. Cette continuité contribue à créer la singularité du programme, où les personnes autrefois aidées deviennent à leur tour des accompagnateurs pour les étudiants démunis.

L'histoire de Phan Kim Thuong, étudiante en première année de langue anglaise à l'Université ouverte de Hô Chi Minh-Ville, illustre la portée de l'accompagnement offert par ce programme. Sa mère est partie alors qu'elle n'avait que 17 mois, son père est décédé très tôt, et elle a grandi sous la bienveillance de sa tante maternelle. Lors de son année de terminale, sa tante et son oncle sont tombés gravement malades, rendant la situation familiale encore plus précaire.

Après l'obtention de son baccalauréat, Thuong a cumulé les petits boulots pour subvenir à ses besoins et préparer son entrée à l'université. Malgré de nombreux désavantages, elle s'est obstinée à poursuivre son rêve, convaincue que les études constituent la voie pour réussir et transformer sa vie.

Thuong a confié qu'elle devait sa réussite actuelle à l'aide de nombreuses personnes, dont Mme Nha Mai (Cabinet dentaire Tân Dinh) et l'Association de promotion de l'étude. Pour la jeune fille, la première bourse ne sert pas seulement à alléger le fardeau des frais de scolarité, mais représente aussi un grand encouragement moral, lui insufflant la confiance nécessaire pour avancer fermement sur le chemin choisi.

Pham Xuan Cuong, fidèle compagnon du programme depuis de nombreuses années, a indiqué que la réussite et la maturité des étudiants constituaient une réelle motivation et renforçaient sa conviction de continuer à s'investir dans la Bourse 1&1. Selon lui, le partage et l'empathie offrent aux jeunes ayant traversé des épreuves un point d'appui solide pour surmonter l'adversité et s'épanouir dans les études ainsi que dans la vie.

Truong Thi Hien, vice-présidente du Comité central de l'Association de promotion de l'étude du Vietnam, a hautement apprécié le modèle de la Bourse 1&1 de Hô Chi Minh-Ville, soulignant sa spécificité basée sur un engagement d'accompagnement à long terme auprès des élèves et étudiants défavorisés. Après 26 ans de déploiement, le programme a soutenu des milliers d'étudiants ; beaucoup d'entre eux, une fois devenus adultes, sont revenus en aide aux générations suivantes, perpétuant l'esprit de solidarité et contribuant à maintenir la pérennité du programme.

Selon Truong Thi Hiên, pour la période à venir, le programme doit veiller à la stabilité et à la durabilité des sources de financement dans un contexte où les fonds d'aide aux apprenants peuvent fluctuer. Outre le soutien matériel, il importe de mettre l'accent sur l'équipement des étudiants en compétences leur permettant de faire face aux difficultés psychologiques durant leur cursus et leur développement personnel.

En particulier, après la réorganisation des unités administratives, le travail de recensement et de gestion des bénéficiaires doit être effectué de manière plus rigoureuse afin de cibler avec précision les cas nécessitant réellement une aide, sans omettre aucun étudiant en difficulté.

Truong Thi Hiên a également insisté sur six tâches prioritaires pour que le programme continue de gagner en efficacité. Tout d'abord, il convient de préserver l'identité de la Bourse 1&1, de maintenir le lien et l'engagement d'accompagnement à long terme entre les parrains et les étudiants. La sélection doit se faire sur la base de critères sociaux précis, en garantissant l'équité, la transparence et en se tournant vers les apprenants ayant véritablement besoin d'un tremplin.

Par ailleurs, le programme doit constituer des ressources financières durables et transparentes ; associer l'attribution des bourses au processus de maturation et à la capacité d'autonomie des étudiants ; et valoriser le réseau des anciens bénéficiaires pour continuer à connecter et à soutenir les générations futures. La responsabilité des parties prenantes doit aussi être réaffirmée, en prenant le progrès des apprenants comme mesure de l'efficacité du programme.

Nguyên Manh Cuong, vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, a souligné que la promotion de l'étude, la valorisation des talents et l'édification d'une société apprenante constituent des missions essentielles et significatives pour le développement des ressources humaines au service de l'œuvre de construction et de défense de la Patrie.

Les dirigeants de la ville apprécient grandement les résultats obtenus par les différents échelons de l'Association de promotion de l'étude au fil du temps, en particulier leurs efforts de mobilisation auprès des organisations, entreprises, unités et particuliers pour consacrer des ressources à cette cause. Selon Nguyên Manh Cuong, ces accomplissements témoignent de la persévérance et du sens des responsabilités des associations locales dans le contexte de réorganisation de l'appareil administratif et de consolidation du gouvernement local à deux niveaux.

Nguyên Manh Cuong a également estimé que la diffusion constante des activités de promotion de l'étude depuis les quartiers, communes, zones spéciales et secteurs résidentiels a permis d'éveiller l'esprit d'assiduité, de créer des conditions favorables pour aider les élèves et étudiants à surmonter les difficultés, tout en stimulant le mouvement d'apprentissage tout au long de la vie au sein de la communauté.

Texte et photos : Quang Châu/CVN