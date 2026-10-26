Hô Chi Minh-Ville entend accroître son attractivité face aux investissements étrangers

Hô Chi Minh-Ville se prépare à accueillir une nouvelle vague d’investissements directs étrangers (IDE), alors que les investisseurs privilégient de plus en plus les destinations dotées d’infrastructures modernes, d’une connectivité performante et de chaînes d’approvisionnement intégrées.

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Photo : VNA/CVN

Pour Hô Chi Minh-Ville, les faibles coûts de production ne constituant plus un facteur décisif, la priorité va désormais à l'attraction de projets de meilleure qualité, générant une plus forte valeur ajoutée. Les réformes politiques et l’amélioration du climat des affaires pourraient permettre à la mégapole du Sud de renforcer sa position dans les chaînes de valeur mondiales.

"Lorsqu’on évoque les infrastructures et leur développement, on ne peut ignorer la Résolution N°68. Celle-ci marque une avancée importante dans l’ouverture des mécanismes d’investissement, en institutionnalisant les partenariats public-privé et en permettant une mobilisation accrue des capitaux du secteur privé. Nous considérons qu’il s’agit d’une évolution très positive, car ce mécanisme facilite la mobilisation des ressources financières privées. En tant qu’entreprise internationale disposant d’une vaste expérience dans la réalisation de projets à travers le monde, nous voyons un potentiel considérable au Vietnam", partage Hoàng Duy Kiên, directeur du développement commercial et du marketing d’Arup Vietnam

L’amélioration des infrastructures peut accélérer les flux d’investissement. Toutefois, pour attirer des projets à plus forte valeur ajoutée, il s'avère également indispensable de renforcer les capacités des entreprises nationales et de consolider les chaînes d’approvisionnement locales. Alors que les multinationales diversifient leurs sites de production, le Vietnam a l’occasion de dépasser le simple objectif d’attirer davantage d’usines pour se positionner sur des activités à plus forte valeur ajoutée au sein des réseaux mondiaux de production.

Plus de 17,8 milliards de dollars d’IDE en neuf mois

Au cours des neuf premiers mois de 2026, Hô Chi Minh-Ville a attiré plus de 17,8 milliards de dollars d’IDE, soit 4,2 fois le montant enregistré à la même période de l’année précédente, dépassant largement son objectif annuel fixé à 11 milliards de dollars. Cette forte progression témoigne de l’intérêt croissant des investisseurs étrangers. Toutefois, l’attention se porte désormais davantage sur la mise en œuvre rapide des projets, leur capacité d’expansion et le renforcement de leurs liens avec l’économie locale.

Photo : VNA/CVN

Selon Quach Ngoc Tuân, directeur adjoint du Service des finances de Hô Chi Minh-Ville, la ville poursuit l’amélioration de son environnement de l’investissement et des affaires, tout en simplifiant les procédures administratives. "Dans le cadre de la Loi sur le développement urbain, entrée en vigueur le 1er octobre, nous élaborons des mesures incitatives et des politiques de soutien destinées à attirer les investisseurs étrangers dans les secteurs prioritaires. Parallèlement, nous améliorons les infrastructures et préparons les conditions nécessaires en matière de foncier et de planification afin de permettre aux investisseurs de concrétiser leurs projets", a révélé M. Ngoc Tuân.

Les IDE ouvrent de nouvelles perspectives de croissance à Hô Chi Minh-Ville. Toutefois, le prochain défi pour la mégapole du Sud ne réside pas uniquement dans le volume des capitaux étrangers attirés, mais surtout dans leur capacité à favoriser le développement des industries de haute technologie, à renforcer l’intégration dans les chaînes d’approvisionnement mondiales et à créer davantage de valeur ajoutée pour l’économie. C’est sur ces critères que se jouera sa compétitivité dans la prochaine phase d’attraction des IDE.

Phuong Mai/CVN











