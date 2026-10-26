L'Hôpital des postes et télécommunications accélère sa modernisation

Un rassemblement scientifique organisé ce mois par l'Hôpital des postes et télécommunications illustre plusieurs avancées thérapeutiques majeures obtenues dans chaque secteur technique clinique fortement spécialisé. Ces travaux publiés renforcent considérablement la qualité globale des prestations hospitalières dispensées quotidiennement aux patients avec un succès remarquable.

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Photo : Minh Hoàng/CVN

Le 24 octobre, l'Hôpital des postes et télécommunications a organisé sa conférence scientifique annuelle 2026 sous le thème ''Innovation dans la médecine - De la recherche à la pratique clinique''. Cet événement concrétise la Résolution du Comité du Parti de l'établissement portant sur l'application de la Résolution No57 du Politburo concernant les percées stratégiques dans le développement des sciences, des technologies, de l'innovation et de la transformation numérique nationale, en vue de bâtir un hôpital intelligent d'ici l'année 2030. Ce rassemblement constitue un forum académique majeur permettant aux chercheurs et aux praticiens de partager leurs résultats, d'échanger leurs expériences de terrain et de stimuler le transfert des progrès technologiques vers les soins quotidiens.

Au total, 37 rapports scientifiques ont été rassemblés dans le recueil de la conférence. Parmi ces travaux, 19 communications ont été rigoureusement sélectionnées pour être présentées directement aux participants au cours de trois sessions scientifiques distinctes. Ces exposés traduisent les avancées concrètes réalisées dans les disciplines clés de l'établissement ainsi que les initiatives novatrices appliquées à la gestion administrative et au service des usagers. Les données partagées contribuent directement à enrichir le dialogue académique, à perfectionner les protocoles techniques et à rehausser la qualité des prestations médicales.

Soixante-dix ans d'engagement médical

Photo : BVBD/CVN

S'exprimant lors de cette rencontre, le docteur Trần Hùng Mạnh, directeur de l'Hôpital des postes et télécommunications, a déclaré : ''Au cours de 70 ans de construction et de développement, l'hôpital est devenu un hôpital général de classe I. L'établissement déploie plus de 11.000 techniques spécialisées approuvées par le ministère de la Santé et le Service de la santé de Hanoï, répondant progressivement aux besoins de soins de la population''.

Outre sa mission historique de prise en charge de la santé des cadres, agents et travailleurs du secteur des postes et télécommunications, la structure participe activement aux examens médicaux, aux urgences, aux traitements spécialisés, aux soins primaires et aux activités de médecine préventive en faveur des habitants locaux. Elle s'investit également dans la santé communautaire, la formation du personnel médical, la prévention des épidémies ainsi que la recherche appliquée. Au fil de son parcours, l'établissement n'a cessé d'élargir ses compétences dans des domaines de pointe tels que la chirurgie, l'assistance médicale à la procréation, la traumatologie-orthopédie, la chirurgie nerveuse et rachidienne, l'intervention cardiovasculaire, ainsi que les cellules souches.

Promouvoir recherche puis transformation

Parallèlement aux interventions complexes, l'illustration issue de la documentation officielle de l'hôpital précise : ''Les médecins de l'Hôpital des postes et télécommunications déploient la technique d'intervention pour le traitement des patients atteints d'un cancer de l'estomac à un stade précoce''.

Cependant, la direction de l'établissement dresse un constat lucide sur le chemin parcouru. En effet, en raison d'une focalisation prolongée sur le développement professionnel clinique, la réalisation d'études scientifiques destinées à évaluer objectivement et méthodiquement les résultats acquis et les projets futurs n'a pas reçu une attention suffisante. Le nombre et la qualité des travaux menés demeurent encore en deçà des réussites techniques obtenues sur le terrain. Plusieurs spécialités phares de l'hôpital n'ont pas fait l'objet de synthèses exhaustives susceptibles de fournir des arguments scientifiques solides à diffuser auprès de la communauté médicale nationale et internationale.

Cette prise de conscience constitue un moteur essentiel pour dynamiser les activités de recherche au sein de la structure. L'hôpital intensifie l'application des technologies numériques et des progrès techniques dans la médecine de pointe, notamment la procréation médicalement assistée, les cellules souches, la médecine régénérative, la chirurgie endoscopique, l'imagerie diagnostique et les interventions mini-invasives. Ces résultats solides forment le socle fondamental pour unir étroitement la recherche scientifique et la pratique clinique quotidienne.

Minh Quân/CVN