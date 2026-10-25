APEC 2027 : trois impératifs pour les chantiers de Phu Quôc

Le 25 octobre au matin, dans la zone spéciale de Phu Quôc, province d’An Giang (Sud), le président de l’Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân, a eu une réunion avec les dirigeants provinciaux pour examiner la mise en œuvre de la résolution N°41/2026 de l’AN, relative aux mécanismes et politiques spécifiques destinés à lever les obstacles à la réalisation des projets et ouvrages nécessaires à l’APEC 2027.

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Photos : VNA/CVN

Au nom des dirigeants du Parti et de l’État, il a salué les efforts du gouvernement, des ministères, de la province d’An Giang, des autorités de Phu Quôc, des investisseurs et des entreprises chargées des travaux, ainsi que des équipes mobilisées sur les 21 projets et chantiers.

Rappelant que le cadre juridique était désormais largement en place, il a constaté que la province avait publié quatre directives et mis en œuvre un mécanisme de "voie verte", suivant le principe des "Six clartés", afin d’accélérer le traitement des travaux. Le taux de décaissement des fonds prévus pour 2026 a atteint 69,64%.

Concernant les prochaines étapes, le président de l’Assemblée nationale a insisté sur le principe des "Trois non" : ne pas reporter les échéances, ne pas abaisser les normes de qualité et ne laisser aucune irrégularité se produire.

Tous les ouvrages devront impérativement être achevés au plus tard le 30 juin 2027. Ils devront répondre aux exigences internationales en matière de sécurité, de qualité et d’esthétique. Leur réalisation devra être rapide, mais aussi conforme à la loi, transparente et exempte de pertes et de gaspillage.

Il a également demandé de renforcer la communication auprès de la population sur l’importance de la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2027 et d’améliorer le paysage urbain, notamment le long des principaux itinéraires empruntés par les délégations internationales.

Abordant l’application de la résolution N° 41/2026, il a rappelé que l’Assemblée nationale avait mis en place des mécanismes spécifiques et qu’il appartenait désormais à la province d’obtenir des résultats concrets. Le Comité populaire provincial assume l’entière responsabilité de leur mise en œuvre. Les normes et barèmes de prix spécifiques devront être finalisés dès octobre 2026 afin de ne pas retarder les projets. Le conseil chargé de contrôler la réception des ouvrages devra également être renforcé sans délai, avec la participation du ministère de la Construction.

Le président de l’Assemblée nationale a appelé à protéger les cadres qui osent prendre des initiatives, agir et assumer leurs responsabilités, tout en soulignant que cette protection devait s’accompagner de mécanismes de contrôle. Les mécanismes spécifiques doivent être appliqués aux bénéficiaires concernés et dans les limites prévues, sans extension arbitraire ni régularisation d’irrégularités.

Il a demandé de suivre l’avancement selon trois groupes de projets et d’utiliser un ensemble de données harmonisées. Pour les chantiers risquant d’accuser du retard, des plans précis de rattrapage devront être établis.

Photos : VNA/CVN

Il a également insisté sur la garantie des droits et intérêts légitimes des habitants. Les zones de réinstallation devront être achevées en priorité, afin de garantir aux personnes concernées des conditions de logement au moins équivalentes à celles dont elles disposaient auparavant.

Participant à la réunion, le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc a affirmé que le gouvernement continuerait de demander aux ministères et aux autorités locales de lever rapidement les obstacles afin de garantir les délais, la qualité et la sécurité des ouvrages.

Auparavant, le président de l’Assemblée nationale et sa délégation avaient inspecté plusieurs projets majeurs à Phu Quôc, notamment l’agrandissement de l’aéroport international, la route provinciale DT.975, la première ligne ferroviaire urbaine, l’avenue APEC et le Centre de conférences APEC.

VNA/CVN