La qualité de la formation des enseignants doit une percée substantielle

Un enseignant bien formé peut inspirer, transmettre des connaissances et façonner la personnalité de plusieurs générations d'élèves et d'étudiants. Ainsi, investir dans une école normale supérieure ne revient pas seulement à investir dans un établissement d'enseignement supérieur, mais aussi dans la qualité de milliers de classes à venir, dans l'épanouissement de nombreuses générations d'étudiants et d'élèves, ainsi que dans le développement du pays.

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Le vice-Premier ministre Lê Tiến Châu a donné ces propos lors de la cérémonie célébrant le 50e anniversaire de la journée traditionnelle de l'Université de pédagogie de Hô Chi Minh-Ville (27 octobre), organisée le 24 octobre.

Selon le vice-Premier ministre Lê Tiến Châu, si l'enseignant contribue à façonner l'avenir de chaque élève et étudiant, l'école normale supérieure contribue, quant à elle, à façonner l'avenir de tout le système éducatif. C'est pourquoi la mission d'une université de pédagogie clé ne consiste pas seulement à former de bons enseignants, mais aussi à être pionnière dans la recherche, à guider l'innovation éducative et à créer un fort rayonnement dans chaque établissement, chaque classe, auprès de chaque étudiant et élève.

Dans le contexte actuel, l'éducation ne doit pas se limiter à la transmission de connaissances, mais doit mettre l'accent sur le développement de la pensée indépendante, de la capacité créative, sur le façonnage de la personnalité, la promotion des talents et la capacité d'adaptation de chacun dans un monde en mutation.

Soulignant que la qualité des générations d'enseignants formés constitue un critère essentiel pour affirmer le statut et le prestige d'une université de pédagogie, le vice-Premier ministre Lê Tiến Châu a demandé à l'Université de pédagogie de Hô Chi Minh-Ville de réaliser une percée substantielle dans la qualité de la formation des enseignants, en prenant les qualités morales et les compétences professionnelles des diplômés comme mesure de la qualité et de l'efficacité.

Il convient notamment d'accorder une attention particulière à la pratique pédagogique, en liant la formation à la réalité des établissements d'enseignement secondaire et maternelle ; de former des enseignants non seulement compétents sur le plan professionnel, mais aussi capables de développer la pensée, de façonner la personnalité, de susciter la créativité des étudiants et des élèves pour qu'ils maîtrisent les technologies, le savoir et l'intelligence artificielle.

Outre l’amélioration de la qualité de la formation, le vice-Premier ministre Lê Tiến Châu a suggéré à cette université de se développer pour devenir un centre de recherche, d’innovation et de transfert de technologies et de solutions pédagogiques. L'école doit se concentrer sur la résolution des problèmes majeurs et urgents du secteur et du pays, notamment la rénovation des méthodes d’enseignement, de contrôle et d’évaluation, l’application responsable de l’intelligence artificielle, ainsi que la psychologie et la santé en milieu scolaire.

Il convient d’étudier et de développer des modèles d’expérimentation, d’évaluation et de généralisation des méthodes pédagogiques modernes offrant une efficacité réelle, tout en menant activement des recherches et en proposant des orientations politiques pour le secteur et le pays. Selon le vice-Premier ministre, la valeur de la recherche ne s’exprime pas seulement à travers les publications scientifiques, mais doit également être vérifiée par des changements concrets dans chaque établissement, chaque classe et chez chaque élève et étudiant.

Parallèlement, pour renforcer son rôle central dans le développement du corps enseignant du Sud et de l’ensemble du pays, l’établissement doit coopérer activement et s’associer étroitement avec les localités. Cela permettra d'analyser et de prévoir les besoins, en liant la formation et le perfectionnement aux exigences d’utilisation des enseignants pour chaque niveau d’enseignement, matière et zone géographique, en particulier dans les régions confrontées à des difficultés socio-économiques et manquant d’enseignants.

Par ailleurs, le vice-Premier ministre Lê Tiến Châu a invité l’établissement à renouveler vigoureusement sa pensée et ses méthodes de gouvernance, et à concentrer toutes ses ressources pour se hisser au niveau régional. L'école doit promouvoir son autonomie tout en l'associant à la responsabilité décisionnelle et à l’accréditation de la qualité, mais aussi attirer et employer des scientifiques et enseignants éminents, passionnés et ambitieux.

Dans le même temps, l'établissement doit continuer à constituer des groupes de recherche puissants, investir prioritairement dans ses domaines phares et promouvoir une coopération internationale substantielle, porteuse de résultats et de produits concrets. En particulier, le développement multidisciplinaire et l’élargissement de l’effectif doivent rester ancrés dans sa mission pédagogique fondamentale afin d’éviter toute dispersion, en prenant la qualité et l’efficacité comme critères d’évaluation.

Le vice-Premier ministre Lê Tiến Châu a demandé au ministère de l’Éducation et de la Formation d’achever rapidement le projet de développement et d’amélioration de la qualité de la formation des écoles normales supérieures, puis de le soumettre au Premier ministre afin d’en garantir le calendrier et la qualité. Parallèlement, Hô Chi Minh-Ville et les autres localités doivent continuer à créer des conditions favorables pour que l’établissement et ses antennes fonctionnent de manière stable et efficace.

Héritière de la tradition de formation des enseignants des périodes précédentes, l’Université de Pédagogie de Hô Chi Minh-Ville a été officiellement fondée le 27 octobre 1976. Elle figure aujourd’hui parmi les deux universités pédagogiques clés du pays, jouant un rôle moteur et central dans le réseau des établissements d’enseignement supérieur et secondaire du Sud.

Le Professeur et Docteur Huỳnh Văn Sơn, recteur de l’Université de pédagogie de Hô Chi Minh-Ville, a indiqué que dans cette nouvelle phase de développement, l’établissement ne se contentera pas de former des enseignants de haute qualité ou des experts scientifiques. Il ambitionne également de devenir un centre de recherche en sciences de l'éducation, d'innovation et de transfert de connaissances, capable d’apporter des contributions concrètes à la résolution des grands enjeux de l’éducation vietnamienne.

Comprenant son siège principal ainsi que deux antennes dans les provinces de Long An et Gia Lai, l’Université de pédagogie de Hô Chi Minh-Ville dispense actuellement 52 programmes de licence, 31 de master et 13 de doctorat. Sur le plan des effectifs, l’établissement compte 885 cadres et employés, dont 602 enseignants-chercheurs comprenant 2 professeurs, 42 professeurs associés et 228 docteurs.

Outre la formation initiale, l’université met en œuvre des activités de formation continue et de recyclage destinées aux enseignants et aux cadres de gestion de l’éducation des provinces et villes du Sud, répondant aux exigences de la rénovation éducative. Les travaux de recherche scientifique ont donné de nombreux résultats remarquables, tandis que la coopération internationale continue d’être renforcée.

L’université s’est fixé pour objectif de devenir, d’ici 2030, un établissement d’enseignement supérieur pluridisciplinaire, pôle national clé dans le domaine de la pédagogie, pionnier dans la formation d’experts en éducation et dans l’innovation, tout en jouissant d’un grand prestige en Asie.

D’ici 2045, elle entend devenir un centre d’excellence en matière d'innovation éducative, totalement intégré au niveau international, et viser une place dans le classement des 1.000 meilleures universités d’Asie.

Texte et photos : Quang Châu/CVN