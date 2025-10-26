La Convention de Hanoï

Un instrument crucial pour la protection des femmes et des enfants

La Convention de Hanoï s'impose comme une initiative mondiale primordiale pour intensifier la collaboration internationale dans la prévention et la répression de la cybercriminalité, tout en introduisant des dispositions novatrices dédiées à la protection de l'enfance en ligne.

David Wright, représentant du National Cyber Security Centre (NCSC), a donné cette estimation lors d'un débat politique de haut niveau tenu le 26 octobre à Hanoï.

L'événement était co-organisé par le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Police et l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC).

David Wright a mis en avant le caractère avant-gardiste de la Convention, y voyant une avancée collective majeure de la communauté internationale en matière de protection et de prévention des abus. Il a notamment cité l'article 16, qui criminalise explicitement la diffusion intentionnelle d'images sensibles non autorisées, ce qui représente un pas significatif pour la sauvegarde de la vie privée et de la dignité humaine.

Le vice-ministre de la Santé, Nguyên Tri Thuc, a rappelé l'engagement fort du Vietnam pour une meilleure protection des enfants dans le cyberespace. Il a précisé que le cadre juridique national est continuellement enrichi par des textes fondamentaux tels que la Loi sur l'enfance, la Loi sur la cybersécurité, la Loi sur la sécurité de l'information et la Loi sur la protection des données personnelles.

De plus, le gouvernement et le Premier ministre ont promulgué divers décrets, décisions et un règlement de coordination intersectorielle sur ce sujet. Ces efforts incluent l'approbation du Programme d'action national pour les enfants (2021-2030) et du programme visant à soutenir les enfants pour une interaction saine et créative dans le cyberespace (2021-2025), concrétisant ainsi les engagements internationaux et de l'ASEAN.

Le Vietnam accorde une importance primordiale à la communication, à l'éducation et au renforcement des compétences numériques comme pilier central de la protection de l'enfance. Le pays a également mis en place un "Réseau d'intervention et de protection de l'enfance en ligne" et un "Club de protection de l'enfance en ligne", entre autres

Par ailleurs, la coopération internationale est perçue comme un facteur clé dans la protection des enfants en ligne. Les autorités collaborent régulièrement avec les forces de l'ordre et les organisations internationales, notamment INTERPOL, pour la formation des forces spécialisées, le partage d'expériences, d'informations et de technologies. Elles promeuvent activement des mécanismes et accords bilatéraux et multilatéraux avec de nombreux pays ainsi qu'une coopération efficace avec les organisations internationales présentes au Vietnam, contribuant ainsi à l'effort commun pour un cyberespace sécurisé à l'échelle mondiale.

La protection des femmes et des enfants contre les abus en ligne demeure une priorité cruciale. Ce débat a permis aux experts, gestionnaires et organisations sociales de partager des perspectives et de proposer des solutions concrètes visant à compléter la législation en matière de cybersécurité, d'égalité des sexes et de protection de l'enfance. Il a également servi à sensibiliser la communauté et les entreprises technologiques à leur rôle dans la création d'un environnement en ligne sûr.

Au cours du débat, les délégués ont partagé des expériences et des solutions spécifiques pour prévenir et gérer les abus, et ont formulé des recommandations ciblées concernant le traitement et la suppression des informations et images sensibles ou nuisibles en ligne au sein de chaque communauté et de chaque pays.

