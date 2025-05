Renforcement des relations entre le Vietnam et la Turquie

Photo : VNA/CVN

Le président Recep Tayyip Erdogan a salué le potentiel de coopération avec le Vietnam dans divers domaines et exprimé l’espoir que les échanges commerciaux bilatéraux continueraient de croître.

Il a souligné que la coopération dans le domaine de la défense, notamment l’industrie de la défense, était importante, espérant la signature prochaine d’un accord bilatéral en la matière.

Le président turc a également souhaité bénéficier du soutien du Vietnam à la candidature de son pays en tant que Partenaire de dialogue de l’ASEAN, tout en affirmant que les institutions turques continueraient à promouvoir les relations bilatérales.

L’ambassadrice Dang Thi Thu Hà a réaffirmé le développement positif des relations d’amitié et de coopération multiforme entre les deux pays. Le commerce bilatéral a dépassé 3 milliards de dollars en 2024. Plus de 40 entreprises turques investissent actuellement au Vietnam, dont un groupe participant à la construction de l’aéroport de Long Thành. Turkish Airlines assure deux vols directs quotidiens entre les deux pays.

Elle a également rappelé l’envoi de secouristes vietnamiens en Turquie au début de 2023, à la suite du tremblement de terre, comme un symbole concret de solidarité. Elle a affirmé sa volonté de travailler étroitement avec les autorités turques pour renforcer les relations bilatérales de manière globale et substantielle.

En fin d’entretien, le président Recep Tayyip Erdogan a offert à l’ambassadrice vietnamienne plusieurs ouvrages, dont deux qu’il a lui-même écrits : "A fairer world is possible" et "The world is bigger than 5".

VNA/CVN