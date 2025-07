Le Vietnam et la Turquie signent un accord de coopération en matière de défense

À cette occasion, le général de corps d'armée Hoàng Xuân Chiên a salué l'envergure du Salon international de l'industrie de défense (IDEF 2025), et le professionnalisme du ministère turc de la Défense dans son organisation. Il a encouragé les entreprises et établissements turcs de l'industrie de la défense à participer au Salon international de défense du Vietnam prévu fin 2026.

Photo: VNA/CVN

Soulignant les résultats positifs de la visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh en Turquie en novembre 2023, le vice-ministre vietnamien a estimé que les relations entre les deux pays ne cessent de se développer positivement, créant une base solide pour porter la coopération bilatérale en matière de défense à une nouvelle hauteur.

Il a transmis une lettre du ministre vietnamien de la Défense, le général Phan Van Giang, invitant son homologue turc à se rendre prochainement au Vietnam. Il a aussi affirmé que la nomination réciproque d'attachés de défense permanents contribuera à renforcer et approfondir la coopération dans ce domaine.

Hoàng Xuân Chiên a réaffirmé l'intérêt du Vietnam pour la coopération internationale en matière d'industrie de défense, sur la base des principes du respect mutuel et d'égalité, de bénéfice mutuel, du respect du droit du Vietnam et d'autres engagements internationaux. Il a proposé d'intensifier la collaboration dans plusieurs domaines tels que l'échange de délégations, la formation, le déminage, l'industrie de défense, la cybersécurité, le maintien de la paix de l'ONU et la réponse aux menaces non traditionnelles.

Le ministre turc de la Défense, Yasar Guler a exprimé son souhait de renforcer la coopération bilatérale en matière de défense, et sa volonté de promouvoir les échanges de délégations à tous les niveaux, la formation des ressources humaines, l'industrie de la défense, la coopération entre les forces navales, terrestres, etc.

Le même jour, , le général de corps d'armée Hoàng Xuân Chiên et son homologue turc Yunus Emre Heybet ont signé un accord de coopération entre les deux ministères de la Défense.

Cet accord marque une étape importante dans les relations bilatérales de défense, posant un cadre pour développer la coopération à travers l'échange de délégations, le partage d'informations stratégiques, la formation, l'industrie de défense, le maintien de la paix et d'autres domaines d'intérêt commun. Cet engagement contribuera à rendre les relations vietnamo-turques, notamment en matière de défense, plus substantielles et efficaces.

VNA/CVN