Le Vietnam et l’Azerbaïdjan renforcent leur coopération multiforme

Photos : VNA/CVN

Sept documents de coopération ont été échangés entre les deux pays, couvrant plusieurs domaines, dont énergie, défense, justice, pétrole et gaz, culture...

S'exprimant devant la presse, le président Ilham Aliyev a déclaré qu’au cours de l’entretien, les deux parties avaient discuté de nombreuses questions importantes, et que les documents signés ce jour témoignaient de progrès significatifs vers l’avenir. Selon lui, les deux pays ont convenu d’élargir leur coopération, non seulement dans le commerce mais aussi dans les investissements croisés, et de tenir prochainement une réunion du Comité intergouvernemental pour faire avancer les accords bilatéraux.

Le président a souligné qu’il s’agissait de la première visite d’un secrétaire général du Parti communiste du Vietnam en Azerbaïdjan depuis l’établissement des relations diplomatiques en 1992, ce qui reflète l’importance et la volonté du Vietnam de renforcer sa coopération avec l’Azerbaïdjan dans tous les domaines, à la hauteur de l’amitié traditionnelle et du potentiel bilatéral.

Prenant la parole, le secrétaire général Tô Lâm a affirmé que les deux parties avaient eu un entretien fructueux et s’étaient accordées sur de nombreuses orientations stratégiques pour accélérer le développement des relations bilatérales. L’adoption d’une Déclaration commune sur l’établissement d’un partenariat stratégique servira de base solide pour approfondir la coopération bilatérale et tirer parti des atouts respectifs afin de garantir un développement rapide et durable.

Le secrétaire général a indiqué que les deux parties étaient parvenues à un consensus élevé sur cinq groupes de mesures clés : renforcer les échanges et les contacts à tous les niveaux, notamment au plus haut niveau, promouvoir les relations entre le Parti communiste du Vietnam et le Parti du nouvel Azerbaïdjan au pouvoir, ainsi qu’avec d'autres partis influents d’Azerbaïdjan, mettre en œuvre efficacement les documents et accords de haut niveau signés, coordonner la mise en œuvre des mécanismes de coopération existants de manière substantielle et efficace, étudier et établir de nouveaux mécanismes de coopération adaptés à la réalité du développement des deux pays.

Dans le domaine économique et commercial, les deux parties ont convenu de promouvoir une coopération globale et substantielle en améliorant l’efficacité du Comité intergouvernemental pour la coopération économique, commerciale, scientifique et technique, en intensifiant la promotion du commerce et de l’investissement, en renforçant les liens entre les communautés d’affaires des deux pays, en favorisant la coopération dans l’énergie et le pétrole, en explorant de nouveaux domaines potentiels tels que le transport ferroviaire, maritime, l’agriculture et l’industrie de transformation et de fabrication.

Dans le domaine de la défense et de la sécurité, les deux parties devront renforcer la coopération à travers les échanges de délégations, le partage d’expériences, la coopération dans la lutte contre la criminalité transnationale, la cybercriminalité et le trafic de drogue, ainsi que l’échange d’informations.

En outre, le Vietnam et l’Azerbaïdjan élargiront leur coopération dans les domaines suivants : culture, sport, tourisme, éducation, formation, échanges entre les peuples et coopération décentralisée.

Photo : VNA/CVN

Les deux parties continueront de renforcer l’échange de points de vue sur les questions d’intérêt commun, de promouvoir la coopération pour faire face aux défis de sécurité traditionnels et non traditionnels, de se soutenir mutuellement dans les forums multilatéraux... Elles ont souligné leur soutien au maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité, de la sûreté, de la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale, au règlement pacifique des différends par des moyens pacifiques, sans recours ni menace de recours à la force, conformément au droit international, notamment à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

Le secrétaire général Tô Lâm s’est dit convaincu que le partenariat stratégique Vietnam - Azerbaïdjan se développera fortement, au bénéfice des peuples des deux pays, pour la paix, la stabilité, la coopération et la prospérité commune dans la région et dans le monde.

VNA/CVN