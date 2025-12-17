Le Vietnam renforce la justice adaptée aux mineurs avec ses partenaires internationaux

Le 17 décembre à Hanoï, le Bureau international chargé de la lutte contre les stupéfiants et de l'application des lois (INL) du Département d’État américain, l’Organisation internationale pour les migrations (IOM) et le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) ont organisé un atelier d’évaluation marquant l’achèvement du cadre de coopération pour la période 2021-2025, avec des résultats importants dans le renforcement du système de justice pour les mineurs au Vietnam.

Depuis son lancement en décembre 2021, les projets de ce cadre ont soutenu le gouvernement vietnamien dans la réforme du système juridique et le renforcement institutionnel afin de mieux protéger les droits, la dignité et le bien-être des mineurs en contact avec la loi tout au long de la procédure judiciaire.

S’exprimant lors de l’atelier, Michael Swanberry, vice-ambassadeur p.i de l’ambassade des États-Unis au Vietnam, a salué les efforts du Vietnam pour améliorer la justice pénale pour les mineurs, notamment l’adoption de la Loi sur la justice des mineurs, tout en réaffirmant l’engagement des États-Unis à soutenir le Vietnam dans la protection des enfants contre la criminalité transnationale organisée, y compris la traite des enfants.

Au cours des quatre années de mise en œuvre, les projets ont enregistré des avancées notables, dont le renforcement du cadre juridique relatif à la justice des mineurs ; la formation de milliers d’agents chargés de l’application des lois et de personnels judiciaires aux procédures adaptées aux enfants ; ainsi que l’élaboration de lignes directrices techniques pour une prise en charge globale des enfants victimes de violences.

Kendra Rinas, cheffe de mission de l’IOM au Vietnam, a indiqué que l’IOM avait fourni des supports de formation spécialisés sur les compétences nécessaires à 310 agents des postes-frontières, en promouvant une approche centrée sur les victimes et adaptée aux enfants, conformément à la loi vietnamienne révisée sur la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains.

Ziad Nabulsi, représentant par intérim de l’UNICEF au Vietnam, a estimé que ces efforts renforcent la protection des enfants victimes et facilitent l’accès à des services de soutien communautaires, contribuant ainsi à favoriser le rétablissement et la réinsertion.

Le succès de cette initiative repose sur une coordination étroite entre les agences vietnamiennes et les partenaires internationaux. Les parties ont réaffirmé leur engagement à bâtir un système judiciaire inclusif et accessible, afin d’assurer une meilleure protection de tous les enfants au Vietnam.

