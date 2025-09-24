Vietnam et R. de Corée renforcent leur partenariat dans les sciences et technologies

Du 22 au 24 septembre, le Professeur et Docteur Nguyên Xuân Thang, membre du Bureau politique, directeur de l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh et président du Conseil théorique central du Parti, a conduit une délégation vietnamienne en visite de travail en République de Corée, afin de concrétiser les orientations stratégiques du Parti et les résultats de la visite d’État du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, dans ce pays en août dernier.

Le 23 septembre, Nguyên Xuân Thang a rencontré le personnel de l’ambassade du Vietnam en République de Corée, saluant leurs efforts dans la promotion du partenariat stratégique global bilatéral et les encourageant à poursuivre leur rôle de passerelle entre les deux pays et les deux peuples.

Lors de cette visite, le responsable et la délégation vietnamienne ont travaillé avec Park Cheol Hee, directeur de l'Académie diplomatique nationale de République de Corée (Korea National Diplomatic Academy - KNDA) ; Lim Chae Won, président de l’Institut de développement des ressources humaines nationales (National Human Ressources Development Institute, NHI), ainsi qu’avec des responsables du groupe Samsung, notamment son centre de systèmes de données (SDS) spécialisé dans l’intelligence artificielle. Les deux parties ont réaffirmé leur volonté d’approfondir la coopération, notamment dans les domaines de la haute technologie, de la recherche stratégique, de l’éducation et de la formation des cadres.

À l’occasion du 10ᵉ anniversaire du programme Global Samsung destiné à des dirigeants vietnamiens (VOSP), fruit de la coopération entre l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh et Samsung Vietnam, le professeur Nguyên Xuân Thang a souligné que ce programme contribuait à renforcer l’échange de connaissances et d’expériences en matière de gestion, d’innovation et de leadership, consolidant ainsi la coopération entre les institutions, entreprises et collectivités des deux pays.

