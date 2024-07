Des scientifiques du monde entier discutent de physique et de cosmologie à Quy Nhon

Organisée par l'Association Rencontres du Vietnam et le Centre international pour la science et l'éducation interdisciplinaires (ICISE - International Centre for Interdisciplinary Science and Education), le symposium voit la participation de près de 120 chercheurs, professeurs et scientifiques de 27 pays et territoires et durera jusqu'au 13 juillet.

Photo : VNA/CVN

Des scientifiques et des chercheurs discutent des progrès atteints dans les domaines de la physique des particules, de la théorie des cordes, de la cosmologie et des découvertes importantes réalisées ces dernières années.

Selon le ministre vietnamien des Sciences et des Technologies, Huynh Thành Dat, son ministère apprécie l'importance de cet événement sur la physique des particules, la théorie des cordes et la cosmologie. Depuis 1990, ce symposium se tient régulièrement et constitue l'une des prestigieuses séries de colloques internationaux sur la cosmologie dans le monde.

Selon le classement de l'organisation SCImago, basé sur le nombre d'articles internationaux dans le domaine de la physique et de l'astronomie des pays, le Vietnam est passé de la 60e position en 2013 à la 46e en 2023. Le Vietnam crée un Centre international de physique, parrainé par l'UNESCO depuis 2021.

VNA/CVN