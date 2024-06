Un symposium à Moscou souligne l’importance du Mékong

Des universitaires du Vietnam, de Russie et d'autres pays se sont réunis lors d'un symposium tenu du 26 au 28 juin à Moscou pour discuter des questions de la sous-région du Grand Mékong (GMS) et des solutions réalisables.

>> La BAD aide le GMS dans la durabilité environnementale

>> Le Vietnam participe à la 26e Conférence ministérielle de la GMS

L'événement vise à discuter des moyens et des orientations pour résoudre les questions concernant le développement du GMS, sur la base des rapports d'experts sur l'état actuel et les perspectives de développement de la sous-région. Les participants ont échangé leurs points de vue sur la question du développement du GMS, formulé des propositions communes et des solutions possibles.

Photo : VNA/CVN

Lors du premier jour, les discussions se sont concentrées sur trois sujets : échelle mondiale de l'agenda du Mékong ; développement de la sous-région du Mékong ; eau - une source de prospérité.

Les rapports ont analysé l'état actuel de l'utilisation des ressources en eau et discuté des questions auxquels sont confrontés les pays riverains, ainsi que des influences des principaux pays et leurs impacts dans la région. Les rapports ont souligné la nécessité d'une coopération pour trouver des moyens d'exploiter et d'utiliser conjointement les ressources en eau du Mékong d'une manière qui garantisse l'équilibre des intérêts de toutes les parties.

Les participants ont précisé que la Russie, dotée des sciences avancées et des expériences dans la gestion de nombreux grands fleuves, pouvait aider les parties à rechercher des moyens efficaces pour utiliser les ressources en eau du Mékong.

Dans son rapport, Dmitry Mosyakov, directeur du Centre d'études sur l'Asie du Sud-Est, l'Australie et l'Océanie de l'Institut d'études orientales, a proposé l'élaboration d'un document commun contraignant pour résoudre les problèmes existants et assurer l'équilibre des intérêts entre les pays en amont et en aval du Mékong.

VNA/CVN