Vietnam et Bulgarie renforcent leur coopération économique lors d’un forum à Sofia

L'ambassade du Vietnam en Bulgarie, en partenariat avec la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bulgarie (BCCI), a organisé le 3 juillet un Forum de coopération économique Vietnam - Bulgarie. Cet événement, tenu en format hybride, a rassemblé plus de 80 entreprises bulgares et 80 entreprises vietnamiennes, témoignant d'un intérêt mutuel marqué pour le renforcement des liens commerciaux.

>> La Bulgarie apprécie le potentiel de coopération avec le Vietnam

>> Diplomatie populaire, un pont solide pour l'amitié Vietnam - Bulgarie

>> Renforcement de l'amitié Vietnam - Bulgarie

Photo : VNA/CVN

Dans son intervention, l'ambassadrice vietnamienne, Nguyên Thi Minh Nguyêt, a passé en revue la situation de développement du Vietnam après près de quatre décennies de Dôi moi (Renouveau). Elle a mis en lumière la remarquable transformation du pays, qui est passé d'une nation appauvrie et dévastée par la guerre à l'une des économies à la croissance la plus rapide au monde. L'ambassadrice a également souligné les efforts continus du Vietnam pour réformer ses institutions et optimiser l'efficacité de son système politique.

Nikolay Pavlov, vice-ministre bulgare des Affaires étrangères, a réaffirmé l'importance du Vietnam comme partenaire clé pour la Bulgarie en Asie du Sud-Est. Il a mis en avant le dynamisme accru des dialogues politiques de haut niveau entre les deux nations, soulignant que ces échanges ont insufflé un nouvel élan aux relations bilatérales dans une multitude de domaines.

Nikolay Pavlov a mis en avant le potentiel de coopération dans les secteurs de la haute technologie, tels que les technologies de l'information, l'innovation, la transition verte, la transformation numérique, l'agriculture de haute technologie et la pharmacie. Il a également rappelé que l'Accord de libre-échange Vietnam - UE (EVFTA) et l'Accord de protection des investissements Vietnam - UE (EVIPA) constituent des facteurs clés pour le développement futur des relations économiques et commerciales entre les deux nations.

De son côté, Doncho Barbalov, vice-ministre bulgare de l'Économie et de l'Industrie, a souligné que le développement des relations économiques et commerciales avec le Vietnam représente une priorité majeure pour la Bulgarie. Il s'est félicité de la croissance positive des échanges bilatéraux, qui ont atteint 292 millions de dollars en 2024, marquant une hausse significative de 33,5% par rapport à 2023.

Il a également mis en avant le potentiel du marché bulgare en tant que porte d'entrée pour les entreprises vietnamiennes vers le vaste marché de l'Union européenne, qui compte 500 millions d'habitants. Il a assuré que le ministère bulgare de l'Économie et de l'Industrie est prêt à offrir un soutien complet aux entreprises des deux nations pour faciliter cette coopération.

Lors du forum, plusieurs contrats ont été signés entre des entreprises vietnamiennes et bulgares.

VNA/CVN