Les tâches pour le reste de l'année 2025 doivent être exécutées avec l'ordre

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé samedi matin 25 octobre une réunion du gouvernement consacrée à la mise en œuvre les tâches clés pour le reste de l'année 2025.

>> Le Premier ministre préside une réunion sur les grands projets ferroviaires

>> L’Assemblée nationale approuve la nomination de deux vice-Premiers ministres et de trois ministres

Photo : VNA/CVN

Lors de la réunion, le gouvernement a examiné les tâches de l'année 2025, en évaluant les programmes et projets déjà réalisés ainsi que les priorités à mettre en œuvre d'ici la fin de l'année et pour les années à venir.

2025 étant la dernière année du mandat, la charge de travail du gouvernement, du Premier ministre, des ministères, des agences et des collectivités locales reste conséquente.

Depuis le début de l'année, le gouvernement et le Premier ministre ont assigné 9.831 tâches aux ministères et aux collectivités locales, dont 1.173 tâches clés. Parmi celles-ci, 8.150 ont été achevées, soit 82,9% du total ; 1.620 sont dans les délais, soit 16,47% ; et 61 sont en retard, soit 0,62%, en baisse de 1,54% sur un an.

Renforcer la diplomatie économique

En près de dix mois, le gouvernement et le Premier ministre ont publié 335 documents juridiques, 652 documents d'orientation et 2 385 rapports et soumissions. Le Bureau du gouvernement a publié 772 avis de conclusions et directives du Premier ministre, des vice-Premiers ministres et des membres permanents du gouvernement.

Plus de 1.900 réunions et visites sur le terrain ont été organisées, soit presque le double par rapport à 2024. Parallèlement, 58 activités diplomatiques de haut niveau ont été menées, aboutissant à la signature de 258 engagements et accords de coopération depuis octobre 2024.

Photo : VNA/CVN

Des revues trimestrielles ont été organisées pour évaluer la mise en œuvre des engagements internationaux. Le gouvernement a également organisé des réunions avec les missions diplomatiques vietnamiennes à l'étranger, les milieux d'affaires et les investisseurs afin de renforcer la diplomatie économique et de soutenir la dynamique de croissance pour 2025 et les années suivantes.

Les participants ont constaté que, malgré les nombreux défis et une charge de travail exigeante, le gouvernement, les ministères et les collectivités locales ont maintenu une forte cohésion et une détermination sans faille, afin d'obtenir des résultats positifs et rapides dans des domaines clés.

Cependant, certaines limites subsistent, ont-ils constaté. Plusieurs tâches et projets ont progressé plus lentement que prévu, certains documents et rapports ne répondant pas aux exigences de qualité. Ces lacunes ont été attribuées à des causes à la fois objectives et subjectives, allant du chevauchement des priorités et des délais serrés à l'hésitation et à la peur des responsabilités de certains responsables.

Accélérer les trois moteurs de croissance

En conclusion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a chargé le Bureau du gouvernement de recueillir les commentaires des membres du cabinet et d'examiner tous les programmes et projets en cours, afin de garantir la clarté des responsabilités, des tâches, des délais, des résultats, des pouvoirs.

Il a souligné la nécessité d'établir un ordre de priorité clair, en mettant l'accent sur l'institutionnalisation et la mise en œuvre des récentes résolutions du Politburo, notamment concernant le développement du secteur économique public, le secteur des investissements étrangers, le train à grande vitesse, l'énergie nucléaire et le règlement des projets longtemps retardés, notamment les projets énergétiques.

Il a insisté sur l'importance d'accélérer les trois moteurs de croissance que sont l'investissement, les exportations et la consommation afin d'atteindre les objectifs de croissance de 2025 et de créer une dynamique pour les années à venir.

VNA/CVN