Convention de Hanoï : l’ONU exhorte les États membres à une ratification rapide

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh et le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, ont tenu le 25 octobre dans l'après-midi une conférence de presse à l’occasion de la cérémonie d'ouverture à la signature de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité (Convention de Hanoï). L’ONU exhorte les États membres à une ratification rapide de la Convention.

Photo : VNA/CVN

Selon le chef du gouvernement vietnamien, il s’agit d’un événement historique pour plusieurs raisons. D’abord, dans un contexte mondial marqué par le recul du multilatéralisme, le fait que plus de 100 pays se soient réunis à Hanoï - dont 65 signataires de la Convention - illustre une forte volonté de coopération internationale.

Un défi mondial

Pham Minh Chinh a souligné que la cybersécurité est un défi mondial, dépassant les frontières et nécessitant solidarité et coopération internationales. "Aucun pays, aucune personne n’est à l’abri tant que d’autres restent vulnérables", a-t-il affirmé.

Il a également insisté sur les conséquences multiples de la cybercriminalité – économiques, psychologiques, sociales et culturelles – et sur la nécessité d’une réponse globale. "Cette Convention arrive à point nommé, alors que la cybercriminalité devient une préoccupation majeure à l’échelle planétaire", a-t-il ajouté.

Le Premier ministre a remercié António Guterres et les Nations unies pour leur rôle dans la promotion du multilatéralisme et de la solidarité internationale. Il a également évoqué la résilience économique du Vietnam, qui pourrait enregistrer une croissance de plus de 8% cette année, tout en maintenant la stabilité macroéconomique et la maîtrise de l’inflation.

Progrès dans la transformation numérique

En matière de cybersécurité, le Vietnam occupe désormais le 16ᵉ rang mondial, un résultat qualifié de "quasi parfait". Ce succès, selon lui, reflète la confiance des Nations unies envers le pays et témoigne de ses progrès en transformation numérique.

Pham Minh Chinh a réaffirmé la politique étrangère du Vietnam : indépendante, pacifique, multilatérale et amicale, faisant du pays un partenaire fiable et un acteur responsable de la communauté internationale.

Photo : VNA/CVN

De son côté, António Guterres a qualifié la Convention de Hanoï de "traité mondial essentiel", le premier instrument de justice pénale adopté depuis plus de vingt ans. "Elle vise à protéger les populations dans le monde numérique", a-t-il déclaré, saluant le rôle du Vietnam, "un pays tourné vers l’innovation et devenu un maillon clé de la chaîne d’approvisionnement numérique mondiale".

Le secrétaire général a rappelé l’urgence d’agir : chaque jour, des cyberattaques paralysent des services essentiels, volent des données, ruinent des familles et diffusent du contenu d’exploitation sexuelle d’enfants. Jusque-là, aucun cadre juridique mondial ne permettait d’y faire face efficacement.

La nouvelle Convention offre désormais un outil commun pour prévenir et combattre la cybercriminalité, tout en protégeant les droits humains en ligne. Elle facilite l’échange de preuves numériques entre pays, crée un réseau de coopération 24h/24 et 7j/7, et reconnaît pour la première fois dans un traité international le partage non consenti d’images intimes comme une infraction pénale - une avancée majeure pour les victimes.

"Cette Convention n’est pas seulement un texte juridique, c’est une promesse : celle qu’aucun pays ne sera laissé sans défense face à la cybercriminalité", a conclu António Guterres, appelant les États membres à ratifier rapidement le traité et à le mettre en œuvre pleinement, avec un soutien accru aux pays en développement.

Vân Anh - Nguyên Tùng/CVN