Vietnam - Cuba : consultation politique bilatérale entre les ministères des AE

Le 24 juillet, la 8 e consultation politique entre les ministères des Affaires étrangères du Vietnam et de Cuba s’est tenue à Hanoï, coprésidée par (AE) le vice-ministre permanent des Affaires étrangères du Vietnam, Nguyên Minh Vu, et le premier vice-ministre des Affaires étrangères de Cuba, Gerardo Peñalver Portal.

Photo : MAE/CVN

Lors de la consultation, le vice-ministre Nguyên Minh Vu a informé la partie cubaine de la situation socio-économique du Vietnam et de ses orientations de développement, affirmant que le Parti, l’État et le peuple vietnamiens accordent toujours de l’importance à la solidarité traditionnelle, à l’amitié spéciale et à la coopération intégrale avec Cuba.

Il a exprimé sa confiance dans la capacité du peuple cubain à surmonter les difficultés actuelles, à réussir la mise à jour de son modèle socio-économique et à bien préparer le 9e Congrès du Parti communiste de Cuba prévu en avril 2026.

Le premier vice-ministre Gerardo Peñalver Portal a souligné que Cuba attache de l’importance au renforcement des relations traditionnelles spéciales avec le Vietnam. Il a remercié sincèrement le Parti, l’État et le peuple vietnamiens pour leur solidarité et leur soutien constants. Il a également présenté la situation actuelle à Cuba ainsi que les mesures mises en œuvre pour faire face aux défis.

Les deux parties ont examiné et évalué leur coopération dans de nombreux domaines, ainsi que celle entre les deux ministères des Affaires étrangères. Elles ont convenu des orientations et mesures pour approfondir davantage les relations d’amitié spéciale et de coopération intégrale Vietnam - Cuba.

Elles continueront de mettre en œuvre les résultats de la visite d’État à Cuba du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien Tô Lâm en septembre 2024, notamment dans les domaines essentiels tels que la production alimentaire, l’énergie et la biotechnologie, afin de porter les relations commerciales et d’investissement à la hauteur des liens politiques bilatéraux.

Photo : MAE/CVN

Les deux parties ont convenu de promouvoir les visites et contacts de haut niveau, de renforcer les mécanismes de coopération disponibles, d’intensifier les échanges entre ministères, localités et communautés d’affaires, et de coordonner l’organisation des activités commémoratives du 65e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques en 2025, "Année de l’amitié Vietnam - Cuba".

Elles ont également échangé sur les questions internationales et régionales d’intérêt commun, et se sont engagées à poursuivre leurs consultations, leur coordination étroite et leur soutien mutuel dans les forums multilatéraux.

À l’issue de la consultation, les deux vice-ministres ont signé le Plan de consultation politique pour la période 2026-2028 entre les deux ministères des Affaires étrangères.

Auparavant, le vice-ministre Gerardo Peñalver Portal avait rendu une visite de courtoisie au vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Bùi Thanh Son, rencontré des responsables d’organes vietnamiens, rendu hommage au Président Hô Chi Minh en son mausolée et déposé des fleurs au monument du héros national cubain José Martí, ainsi que visité plusieurs établissements à Hanoï.

VNA/CVN