Diên Biên : le chef du Parti inspecte l'administration locale à Si Pa Phin

La visite vise à inspecter le fonctionnement du modèle d’administration locale à deux niveaux, la préparation des congrès du Parti à tous les niveaux en vue du XIVe Congrès national du Parti et le déploiement de la conclusion du Politburo sur la politique d’investissement dans la construction d’écoles pour les communes frontalières à l’échelle nationale, a déclaré le secrétaire général Tô Lâm lors d’une séance de travail avec les autorités locales.

Photo : VNA/CVN

Le chef du Parti a déclaré que l’administration communale qui, au nom de l’État, met en œuvre les politiques du Parti auprès du peuple, crée les conditions pour améliorer la vie du peuple, et continue de déployer les résolutions et les conclusions de l’administration centrale au niveau de base.

Si Pa Phin est une commune montagneuse et frontalière située au nord-ouest de la province de Diên Biên. La vie est difficile sur place, où 700 ménages sont pauvres, soit 35,02% de la population, 302 sont quasi-pauvres, soit 15%. Le revenu moyen par habitant est estimé à 20,19 millions de dôngs/an en 2025.

Concernant les tâches à venir, le secrétaire général Tô Lâm a demandé d’assurer la mise en œuvre des solutions fixées par l’administration centrale et la province de Diên Biên sur le développement socio-économique, la défense nationale et la sécurité.

Les autorités locales sont également invitées à se concentrer sur la mise en œuvre de solutions pour la réduction de la pauvreté, une meilleure prise en charge de la vie des minorités ethniques et des populations de la région, en accordant une attention particulière aux domaines des soins de santé, de l’éducation, de la formation et de la vie spirituelle des populations afin que personne ne soit laissé pour compte.

En ce qui concerne l’éducation et la formation, le secrétaire général Tô Lâm a déclaré que l’éducation et la formation ont toujours été identifiées par le Parti comme le fondement d’un développement national rapide et durable.

Photo : VNA/CVN

Une demande formulée lors de récentes réunions de travail avec les ministères, secteurs et collectivités locales consiste à prêter une attention particulière au développement des internats et des semi-internats pour les minorités ethniques dans les zones frontalières, les zones reculées et les zones où les conditions socio-économiques sont encore difficiles, a-t-il fait savoir.

L’investissement dans la construction d’écoles primaires et secondaires dans les communes frontalières est donc une politique judicieuse et opportune et traduit une profonde humanité et une vision stratégique, a-t-il poursuivi.

Le Politburo a chargé le Comité du Parti du gouvernement de diriger les ministères, les secteurs, les organismes compétents et les comités populaires des provinces frontalières pour mettre en œuvre cette politique, a-t-il indiqué, rappelant les tâches assignées au Comité du Parti du ministère de l’Éducation et de la Formation, au ministère de l’Intérieur et aux localités.

À la Maison de la culture du village de Tân Lâp, commune de Si Pa Phin, le secrétaire général Tô Lâm a offert des cadeaux aux habitants du village de Tân Lâp. Ce village a été fondé lors du processus de réinstallation de la population après la construction de la centrale hydroélectrique de Son La (2002).

À l’occasion du 78e anniversaire de la Journée des invalides de guerre et des héros morts pour la Patrie (27 juillet 1947 - 2025), il a rendu visite et offert des cadeaux à la famille du soldat de Diên Biên, Vàng A Chao, père du martyr Vàng A Sia qui s’est sacrifié dans la bataille de défense de la frontière septentrionale de la Patrie en 1979.

VNA/CVN