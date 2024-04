Achèvement d’une patrouille conjointe entre les Garde-côtes du Vietnam et de la Chine

Les Garde-côtes vietnamiens et chinois ont déployé du 27 au 29 avril leur 1 re patrouille conjointe de 2024 dans les eaux adjacentes à la ligne de démarcation du golfe du Bac Bô.

Photo : VNA/CVN

Cette patrouille conjointe a été couronnée de succès, contribuant à édifier une mer paisible, stable et respectueuse de la loi et à créer une dynamique pour promouvoir les relations entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples du Vietnam et de la Chine, entre leurs Garde-côtes en particulier.

Il s’agissait de la 8e patrouille conjointe entre les deux parties dans les eaux adjacentes à la ligne de démarcation du golfe du Bac Bô depuis l'expiration le 30 juin 2020 de l'Accord de coopération Vietnam - Chine en matière de pêche dans le golfe du Bac Bô.

La partie vietnamienne avec les navires 8004 et 8003 était dirigée par le commandant adjoint de la région des Garde-côtes vietnamiens 1, le colonel Luong Cao Khai, et la partie chinoise avec les navires 4304 et 4302, dirigée Liu Tianrong, directeur adjoint du Département de Hainan.

Cette patrouille conjointe s'étendait sur 13 points, d'une longueur de 255,5 milles nautiques, sur la ligne de démarcation du golfe du Bac Bô.

Les Garde-côtes des deux pays ont effectué des entretiens téléphoniques, l'inspection et la surveillance des bateaux de pêche, de la recherche et du sauvetage en mer, et la sensibilisation des pêcheurs des deux pays au respect de la loi.

En particulier, les Garde-côtes vietnamiens ont mis en place des groupes de travail pour inspecter le bon respect par les bateaux de pêche de la loi, des recommandations de la Commission européenne (CE) sur la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN).

VNA/CVN