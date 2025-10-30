Le secrétaire général Tô Lâm rencontre le vice-Premier ministre britannique

Dans le cadre de sa visite officielle au Royaume-Uni, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, a rencontré, le 29 octobre (heure locale) à Londres, le vice-Premier ministre britannique David Lammy.

Photo : VNA/CVN

Lors de l’entretien, Tô Lâm a félicité David Lammy pour sa récente nomination et a exprimé sa reconnaissance pour l’attention constante qu’il accorde au développement des relations avec le Vietnam.

Le dirigeant vietnamien a informé son interlocuteur des résultats de ses entretiens avec le Premier ministre Keir Starmer et les dirigeants du Parlement, axés sur les grandes orientations visant à promouvoir la coopération bilatérale sur l’ensemble des canaux : Parti, État, Gouvernement, Parlement et échanges populaires.

Tô Lâm a proposé qu’à la suite de cette visite, les deux gouvernements élaborent un plan d’action conjoint, consolident les mécanismes existants et en créent de nouveaux afin d’approfondir la coopération, de renforcer la confiance politique et de porter le commerce bilatéral à 15 milliards de dollars dans les plus brefs délais.

Pour sa part, le vice-Premier ministre David Lammy a souligné que l’établissement du partenariat stratégique global Vietnam–Royaume-Uni constituait un jalon historique, rappelant les liens d’amitié de longue date entre les deux peuples ainsi que le vaste potentiel de coopération bilatérale.

Il a indiqué que les domaines prioritaires pour l’avenir incluraient l’économie et le commerce, la défense et la sécurité, l’énergie, l’innovation, l’aviation et la sécurité maritime. Le responsable britannique a également affirmé son soutien à la facilitation de l’octroi de visas pour les travailleurs qualifiés vietnamiens.

À cette occasion, le secrétaire général Tô Lâm a invité les dirigeants du gouvernement britannique à effectuer une visite officielle au Vietnam, invitation que David Lammy a acceptée avec plaisir.

Auparavant, Tô Lâm et David Lammy avaient rencontré les responsables du Réseau d’amitié Vietnam–Royaume-Uni, présidé par Mark Kent, ancien ambassadeur britannique au Vietnam, qui œuvre à renforcer la compréhension mutuelle et les liens d’amitié entre les peuples et les organisations des deux pays.

VNA/CVN