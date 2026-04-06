Vietnam : cap sur cinq villes de rang international d’ici 2045

Le gouvernement vietnamien a promulgué la Résolution N°80/NQ-CP du 2 avril 2026, visant à modifier, compléter et actualiser le Programme d’action gouvernemental pour la mise en œuvre de la Résolution N°06-NQ/TW du 24 janvier 2022 sur la planification, la construction, la gestion et le développement durable des villes vietnamiennes à l’horizon 2030, avec une vision à 2045, ainsi que de la Conclusion N°224-KL/TW du 8 décembre 2025 du Bureau politique.

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Photo : VNA/CVN

Ce programme vise à assurer une direction unifiée à tous les niveaux et dans tous les secteurs afin de mettre en œuvre de manière rigoureuse et efficace les orientations du Parti. Il ambitionne également de provoquer un changement notable dans la perception et l’action des autorités concernant la planification et le développement urbain durable, dans un contexte d’industrialisation et de modernisation accélérées du pays.

Selon ce programme, le taux d’urbanisation nationale devrait atteindre au moins 45% d’ici 2025 et dépasser 50% d’ici 2030. Le nombre total de zones urbaines est estimé entre 1.000 et 1.200 d’ici 2030. Parallèlement, la superficie des terres urbaines devrait représenter entre 1,9% et 2,3% de la superficie naturelle totale.

Le gouvernement fixe également des objectifs ambitieux en matière d’infrastructures urbaines. D’ici 2025, l’ensemble des villes existantes et nouvelles devront disposer de plans directeurs et de programmes de rénovation et de développement. Les villes moyennes et grandes devront répondre aux critères de classification en matière d’infrastructures, notamment dans les domaines de la santé, de l’éducation, de la formation et de la culture. À l’horizon 2030, certains centres urbains nationaux et régionaux devraient atteindre des niveaux comparables à la moyenne des villes appartenant au groupe des quatre pays les plus avancés de l’ASEAN.

Les conditions de vie en milieu urbain devraient également être sensiblement améliorées. La part des terrains dédiés au transport urbain devrait atteindre entre 16% et 26% d’ici 2030, tandis que la superficie d’espaces verts par habitant devrait se situer entre 8 et 10 m². La surface moyenne de logement par personne devrait atteindre au moins 32 m².

En matière de transformation numérique, le Vietnam vise une généralisation des infrastructures numériques dans les zones urbaines. D’ici 2025, plus de 80% des ménages urbains devraient être couverts par le réseau à fibre optique, avec une large diffusion des services mobiles 4G et 5G. À l’horizon 2030, l’accès à Internet haut débit et aux réseaux 5G devrait être universel, et 100% de la population adulte urbaine devrait disposer d’un compte de paiement électronique.

Le rôle des zones urbaines dans l’économie nationale devrait continuer de se renforcer, avec une contribution estimée à environ 85% du PIB d’ici 2030. Par ailleurs, l’économie numérique devrait représenter entre 35% et 40% du produit intérieur brut régional (GRDP) des grandes villes. Le pays ambitionne également de développer un réseau de villes intelligentes interconnectées à l’échelle nationale, régionale et internationale, avec 3 à 5 villes reconnues à l’échelle régionale et mondiale d’ici 2030.

À plus long terme, la vision à l’horizon 2045 prévoit un taux d’urbanisation du Vietnam situé dans la tranche moyenne supérieure de l’ASEAN et de l’Asie. Le système urbain devrait être structuré en un réseau cohérent, équilibré entre les régions, et capable de faire face aux défis liés au changement climatique, aux catastrophes naturelles et aux épidémies. Les villes vietnamiennes devraient se distinguer par leur caractère vert, moderne, intelligent et porteur d’identité culturelle.

Fait notable, le Vietnam s’est fixé pour objectif de construire au moins cinq villes de rang international d’ici 2045, appelées à jouer un rôle de pôles de connexion avec les réseaux régionaux et mondiaux. Dans ce cadre, la structure économique urbaine devrait évoluer vers un modèle moderne, fondé sur l’économie verte et l’économie numérique.

Afin d’atteindre ces objectifs, le gouvernement a défini plusieurs groupes de missions prioritaires. Il s’agit notamment de renforcer la sensibilisation à l’importance du développement urbain durable, d’améliorer la qualité de la planification urbaine et de sa gestion, ainsi que de promouvoir le développement d’infrastructures urbaines modernes, synchronisées et résilientes.

Les autorités centrales et locales sont ainsi appelées à élaborer et à ajuster les plans d’aménagement urbain et rural pour la période 2021-2030, avec une vision à 2050, tout en mettant en œuvre des programmes d’investissement ciblés. Une attention particulière sera accordée au développement d’au moins 100 villes exemplaires, caractérisées par leur résilience, leur faible empreinte carbone, leur intelligence numérique et leur identité propre.

VNA/CVN