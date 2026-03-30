Hanoï : la culture, levier de croissance dans la nouvelle ère

Dans le processus de développement de Hanoï, la culture confirme progressivement son rôle de fondement spirituel, de ressource endogène et de moteur majeur de croissance.

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Photo : VNA/CVN

Des espaces artistiques communautaires aux grands événements internationaux, la capitale édifie un écosystème dynamique d’industries culturelles, façonnant l’image d’une ville créative et intégrée dans la nouvelle ère.

Des espaces créatifs pour une nouvelle vie culturelle

Conformément aux orientations de la Résolution n°80-NQ/TW du 7 janvier 2026 du Bureau politique et au programme d'action n°08-CTr/TU du Comité municipal du Parti, la culture est désormais placée au centre de la stratégie de développement de Hanoï. Elle ne se limite plus à la conservation, mais s’affirme comme une ressource capable de se transformer en produits, services et valeurs économiques concrètes.

L’introduction de l’art dans l’espace public en est une illustration frappante. Le programme "Musique du week-end" au Pavillon de l’Octogone, près du lac de l’Épée restituée, est devenu un rendez-vous régulier. Selon l’Artiste du peuple Tân Minh, directeur du Théâtre de musique et de danse de Thang Long, ces performances dominicales intègrent l’art à la vie quotidienne et créent un point culturel saillant au cœur de la ville.

Plus récemment, le concert "Hanoï paisible" a réuni des milliers de spectateurs autour d’artistes de renom, dont la diva My Linh et le violoniste Anh Tu, permettant au public de profiter de la musique classique dans un espace ouvert.

Hanoï développe également des événements favorisant un écosystème créatif. Le Festival du design créatif de Hanoï 2026, placé sous le thème "Économie créative", constitue une étape importante dans le développement du secteur culturel. Ce festival met en relation différents domaines tels que le design, la technologie, l’éducation et l’entrepreneuriat, créant ainsi un espace interactif et multidimensionnel qui attire une large communauté de créateurs et de jeunes. Selon Jonathan Baker de l’UNESCO, l’organisation régulière de ce festival témoigne de l’engagement de Hanoï en tant que ville créative et contribue à mobiliser les ressources locales.

Les industries culturelles : un fer de lance économique

Pour que la culture contribue de manière significative à la croissance, le choix de secteurs prioritaires est essentiel. Selon le Professeur associé, Dr. Bùi Hoài Son, membre de la Commission de la culture et de l’éducation de l’Assemblée nationale, Hanoï possède des atouts uniques pour devenir un pionnier dans ce domaine.

Le tourisme culturel est identifié comme un pilier majeur. Chaque rue, chaque patrimoine de Hanoï recèle des histoires précieuses qui, lorsqu’elles sont présentées de manière créative, attirent les visiteurs.

La gastronomie constitue également un atout notable. Des initiatives visant à valoriser des plats traditionnels contribuent à construire une image distinctive de la capitale. De même, le cinéma et la mode offrent de vastes perspectives. Les festivals internationaux du film connectent Hanoï aux industries mondiales, tandis que la mode peut générer une forte valeur ajoutée en intégrant des récits culturels dans les créations. De nouveaux secteurs, tels que les logiciels, les jeux vidéo et l’artisanat traditionnel associé aux technologies, ouvrent également de nombreuses opportunités économiques.

Placer la culture au centre du développement durable

Le défi fondamental réside dans la reconnaissance de la culture comme régulateur et "force douce". Pour Hanoï, chaque projet d’infrastructure ou de développement doit désormais placer l’humain et les valeurs culturelles au centre. Comme le souligne le Dr. Bùi Hoài Son, chaque pont ou bâtiment doit pouvoir refléter une facette de l’identité de la capitale.

Le directeur du Service municipal de la culture et des sports, Pham Tuân Long, souligne que la ville dispose d’importantes ressources intellectuelles, notamment ses artistes, chercheurs et experts. En tant que centre de coopération internationale, Hanoï est idéalement placée pour assimiler les quintessences mondiales tout en valorisant son propre héritage.

L’objectif de la ville pour 2026 est de transformer ces potentiels en ressources concrètes. En racontant son histoire à travers des produits culturels modernes et accessibles, Hanoï ne cherche pas seulement à accélérer son développement, mais aussi à progresser de manière plus durable sur la voie de l’intégration, affirmant ainsi sa position de centre culturel et créatif régional et mondial.

VNA/CVN