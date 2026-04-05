Saison sèche

L’EVNHCMC redouble d’efforts pour sécuriser l’approvisionnement électrique

Confrontée à une forte hausse de la demande et à des contraintes liées au faible niveau des réservoirs hydroélectriques, la Compagnie générale d’électricité de Hô Chi Minh-Ville (EVNHCMC) déploie des mesures anticipatives pour garantir un approvisionnement stable et soutenir la dynamique économique de la mégapole.

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Le matin du 2 avril 2026, l'Organisation du Parti de la Compagnie générale d’électricité de Hô Chi Minh-Ville (EVNHCMC) a tenu une conférence consacrée au bilan du premier trimestre et au déploiement des orientations et missions pour le deuxième. L’événement a permis d’évaluer de manière exhaustive les résultats en matière d’édification du Parti, parallèlement aux activités de production, de commerce et d’investissement menées au cours des trois premiers mois de l’année.

La priorité a été accordée aux missions clés du deuxième trimestre, notamment la garantie d’un approvisionnement électrique sûr et stable durant le pic de la saison sèche.

La conférence était présidée par Pham Quôc Bao, secrétaire de l'Organisation du Parti et président du Conseil des membres de l’EVNHCMC.

Photo : CTV/CVN

Dans son rapport, Nguyên Van Thanh, secrétaire adjoint de l'Organisation du Parti et directeur général de l’EVNHCMC, a souligné qu’au 1er trimestre 2026, l'Organisation du Parti de l’EVNHCMC a suivi de près les directives du Comité municipal du Parti, de l'Organisation du Parti du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville et de celle du groupe EVN. L’entreprise a mené de front l’édification du Parti et ses missions de production, de commerce et d’investissement.

Dans un contexte de forte demande énergétique portée par la reprise économique de la mégapole, la Compagnie a maintenu son objectif de fournir une électricité sûre et continue, répondant pleinement aux besoins du développement socio-économique, de la défense, de la sécurité et de la vie quotidienne des habitants.

Le point d’orgue de ce trimestre réside dans l’amélioration notable de l’exploitation et du service client. La production d’électricité commerciale a atteint 13,32 milliards de kWh (+4,9% sur un an). Les indicateurs de fiabilité se sont stabilisés, avec un SAIFI de 0,21 et un SAIDI de 18 minutes, tandis que le taux de pertes d’énergie a été maîtrisé à 1,98%, dépassant les objectifs fixés par EVN.

Par ailleurs, 100% des services d’électricité sont désormais accessibles en ligne au niveau 4, et le taux de paiement dématérialisé atteint également 100%. En matière d’investissement, l’EVNHCMC a lancé 168 des 282 projets de maintenance majeure prévus (soit 60% du plan) et a mis en chantier trois ouvrages de réseau de 110 kV et 220 kV, dont deux en avance sur le calendrier.

Concrétiser les résolutions du Parti

Parallèlement aux missions professionnelles, l’édification du Parti a été menée de manière synchronisée. L'Organisation du Parti de la Compagnie générale a organisé la diffusion et la mise en œuvre de la Résolution du XIVe Congrès national du Parti, tout en adoptant des programmes d’action visant à concrétiser les résolutions à tous les niveaux.

Photo : CTV/CVN

Au premier trimestre, les activités de soutien aux personnes défavorisées à l’occasion du Têt ont été particulièrement mises en avant, avec un budget total de près de 3,8 milliards de dôngs.

Clôturant la conférence, Pham Quôc Bao a souligné que le deuxième trimestre correspond au pic de la saison sèche. L’ensemble de l'EVNHCMC est donc appelé à se concentrer sur l’exploitation d’un système électrique sûr, stable et continu, tout en renforçant la sensibilisation des usagers aux nécessaires économies d’énergie.

Il a également demandé aux unités de corriger rapidement les indicateurs encore en retrait, d’achever les objectifs de production, de commerce et d’investissement pour 2026, et de mettre en œuvre des solutions adaptées afin de garantir des revenus stables aux travailleurs après la restructuration organisationnelle.

Concernant l’édification du Parti, il a exhorté les comités à approfondir l’assimilation des résolutions et programmes d’action du Comité central, du Comité municipal du Parti et de l'Organisation du Parti de la Compagnie générale. Il a insisté sur l’amélioration de la qualité des activités des cellules du Parti ainsi que sur le renforcement de l’auto-contrôle et de la supervision afin de prévenir toute violation. Le développement de nouveaux membres du Parti a également été identifié comme une priorité.

Au-delà du bilan du premier trimestre, cette conférence traduit la volonté affirmée de l’EVNHCMC de consolider un système électrique résilient, capable d’accompagner durablement la croissance de Hô Chi Minh-Ville. À l’approche de son 50e anniversaire, la Compagnie générale entend ainsi confirmer son rôle stratégique, à la croisée des impératifs énergétiques, économiques et sociaux de la locomotive économique du pays.

Truong Giang/CVN