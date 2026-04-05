Santé

Examens de santé gratuits pour 16.000 habitants

Le matin du 5 avril, le Service de la santé de Hô Chi Minh-Ville a déployé simultanément 64 points de consultation gratuite au bénéfice d’environ 16.000 habitants. Il s’agissait de la première opération d’une telle ampleur, combinant dépistage, examens médicaux et conseils de santé, avec pour objectif d’améliorer l’accès aux services de prévention pour près de 15 millions de citoyens.

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Au siège du Comité populaire du quartier de Xuân Hòa, des médecins de l’Hôpital de dermatologie et de l’Hôpital ophtalmologique Sài Gòn, en coordination avec le poste de santé local, ont examiné 250 personnes âgées.

Les consultations comprenaient des examens généraux, dermatologiques et ophtalmologiques, ainsi que des analyses sanguines.

Rapprocher les services de santé des habitants

Selon le docteur Luu Quôc Hai, directeur du poste de santé de Xuân Hòa, ces bilans ont permis de mieux connaître l’état de santé des habitants en vue d’élaborer des programmes de suivi et de prise en charge adaptés. "À l’issue de cette campagne, nous élargirons les consultations à l’ensemble de la population et mettrons en place des équipes mobiles capables d’intervenir directement au domicile des patients", a-t-il précisé.

Dans le quartier de Bà Rịa, dès les premières heures de la matinée, de nombreux habitants se sont rendus au point de consultation organisé par l’Hôpital d’oncologie de Hô Chi Minh-Ville en partenariat avec le poste de santé local. Au total, 210 personnes, principalement des femmes et des personnes âgées, ont bénéficié de dépistages ciblant notamment les cancers de la thyroïde, du sein et du col de l’utérus, ainsi que de consultations gynécologiques.

Pour Thai Thi Hoai Thanh, habitante locale, cette initiative représente une avancée majeure. "Auparavant, il fallait se rendre dans les grands hôpitaux du centre-ville, ce qui impliquait du temps et des coûts importants. Aujourd’hui, les médecins viennent jusqu’à nous, c’est une grande satisfaction", a-t-elle confié.

Le docteur Tôn Thât Cac, directeur du poste de santé de Ba Ria, souligne que le dépistage au niveau communautaire facilite l’accès aux soins tout en renforçant la prévention, en particulier pour les populations vulnérables vivant loin des centres hospitaliers. "Le dépistage précoce joue un rôle essentiel dans les soins de santé primaires. Nous visons à permettre à chaque citoyen de bénéficier d’un bilan de santé au moins une fois par an", a-t-il affirmé.

Le même jour, dans la commune de Bac Tân Uyên, le poste de santé local, en collaboration avec la Polyclinique de Bình Duong, a organisé une campagne de dépistage pour près de 400 habitants, en priorité des personnes âgées, des ménages modestes et des groupes vulnérables. Les examens couvraient plusieurs spécialités (médecine interne, ORL, ophtalmologie, odontologie), complétées par des examens paracliniques tels que l’échographie et l’électrocardiogramme.

Grâce à ces dépistages, de nombreux cas de maladies non transmissibles et de pathologies courantes ont été détectés précocement, permettant une orientation vers un traitement approprié ou un suivi médical.

Vers un bilan de santé pour tous les habitants

Selon le Service de la santé de la ville, cette campagne mobilise 58 hôpitaux généralistes et spécialisés ainsi que des centres de santé. Les activités de dépistage couvrent un large éventail de pathologies : maladies non transmissibles (hypertension, diabète, maladies cardiovasculaires), cancers, ainsi que des affections spécialisées (ophtalmologiques, ORL, dentaires, mentales, ostéo-articulaires).

Dans les prochains temps, le secteur privé sera également mobilisé afin de renforcer les ressources disponibles et de faciliter encore davantage l’accès des citoyens aux services de santé.

Au-delà d’une simple action menée à l’occasion de la Journée de la santé, cette initiative illustre une transformation majeure du système de santé de proximité : passer d’une approche passive des soins à une gestion proactive de la santé des populations. Elle contribue également à structurer un modèle de soins basé sur les territoires, à renforcer les liens entre hôpitaux et postes de santé, et à construire un système de santé « multi-niveaux, multipolaire et multicentrique », où la médecine de base constitue le socle, la médecine spécialisée le moteur et le citoyen le centre.

Le Prof. associé-d\Docteur Tang Chí Thuong, directeur du Service de la santé, a indiqué que, conformément aux orientations des autorités municipales visant à garantir un dépistage pour 100% de la population, les services travaillent activement à des solutions adaptées à une mégapole caractérisée par une population dense, mobile et aux besoins diversifiés.

À court terme, dès cette année, la priorité sera donnée aux groupes nécessitant un suivi régulier : personnes âgées, populations vulnérables, patients atteints de maladies chroniques ou à risque élevé. Par ailleurs, compte tenu de la forte mobilité des travailleurs et des habitants, chacun pourra choisir l’établissement de santé le plus pratique, indépendamment de son lieu de résidence, afin d’éviter toute exclusion.

Les données collectées lors de ces examens constitueront une base essentielle pour la gestion de la santé tout au long de la vie, au sein d’un système de données unifié. Il s’agit d’une étape clé vers un système de santé moderne, flexible, équitable et humain.

En parallèle, des forfaits de bilans de santé adaptés à chaque tranche d’âge et à chaque niveau de risque seront élaborés et rendus publics, permettant une prise en charge plus personnalisée et plus efficace, notamment dans la détection précoce des maladies.

Texte et photos : Quang Châu / CVN