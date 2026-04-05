Entreprises et écoles unies pour l'accès aux nouvelles technologies

L’École polytechnique de l’Université de Đà Nẵng vient d’inaugurer un laboratoire industriel de pointe, équipé d’une chaîne de production entièrement automatisée. Les robots qui y sont intégrés opèrent selon des scénarios de simulation modernes, reflétant les technologies les plus avancées du secteur.

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Photo : ST/CVN

Un laboratoire industriel doté d’une chaîne de production automatisée, dont les robots fonctionnent selon des scénarios de simulation modernes, vient d’être mis en service à l’École polytechnique de l’Université de Đà Nẵng. Ce laboratoire a été financé par Kuka Vietnam, une entreprise spécialisée dans le domaine de l’automatisation.

Au-delà du simple soutien en équipements, l'entreprise participe également à l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes de formation, permettant aux étudiants d’acquérir des connaissances et des compétences en adéquation avec les besoins réels du marché du travail.

Selon Trần Trọng Tín, chef de la représentation régionale du Centre de la société Kuka Vietnam, outre les machines et les équipements, la force de Kuka réside dans ses logiciels de simulation permettant de concevoir des solutions d’automatisation de premier plan à l’échelle mondiale. "Nous offrons 500 licences logicielles aux étudiants pour soutenir la formation. Kuka partagera également ses programmes de formation standard allemands, propres à l’entreprise, afin de co-construire un cursus conforme aux standards internationaux et de mettre en place un système d’évaluation ainsi que de certification pour les étudiants", affirme-t-il.

Photo : ST/CVN

Non seulement les étudiants, mais aussi de nombreux ingénieurs travaillant dans les usines puis reviennent à l’université pour mettre à jour leurs connaissances et se familiariser avec de nouveaux équipements. Ainsi, la collaboration entre l'école et l'entreprise contribue non seulement à améliorer la qualité de la formation, mais aussi à réduire l’écart entre enseignement académique et réalité de la production.

"À l’École polytechnique, nous ne formons pas seulement nos étudiants. Nous proposons également des programmes conjoints permettant aux ingénieurs en activité de revenir à l’université pour actualiser leurs connaissances et accéder à de nouveaux équipements. Nous ouvrons aussi largement nos portes aux élèves de la ville et de la région pour qu’ils puissent découvrir et apprendre à utiliser des équipements industriels modernes auxquels ils auraient difficilement accès dans les usines", a révélé Dr. Nguyễn Hữu Hiếu, recteur de l’École polytechnique de l’Université de Đà Nẵng.

Ces dernières années, de nombreux établissements de formation technique dans la région du Centre ont également été dotés de laboratoires et de lignes de production pédagogiques modernes, accompagnés par des entreprises.

"Lorsque les entreprises financent des équipements pour les écoles, elles contribuent à moderniser les infrastructures et à rapprocher la formation des technologies de pointe du marché. Pour les entreprises, ce soutien permet aux étudiants de se familiariser avec les technologies dès leurs études. Ainsi, une fois diplômés, le temps de formation complémentaire en entreprise est considérablement réduit", s'est déclaré Dr. Nguyễn Lê Hùng, recteur de l’Université de pédagogie technique de l’Université de Đà Nẵng.

Lorsque les étudiants ont accès à des équipements modernes et à des problématiques concrètes issues des entreprises, de nombreuses idées de recherche scientifique peuvent évoluer en produits ou en projets de start-up. La coopération entre les écoles et les entreprises ne se limite donc pas à la formation des ressources humaines, mais ouvre également la voie à la création d’écosystèmes d’innovation au sein même des universités.

Photo : ST/CVN

Phan Ngọc Kỳ, enseignant à la Faculté d’électricité et d’électronique de l’Université de pédagogie technique de l’Université de Đà Nẵng a affirmé qu'"avec une bonne préparation et un accompagnement adéquat, les étudiants peuvent se lancer dans l’entrepreneuriat à partir de petits projets. "Selon les orientations actuelles, les universités mettront en place des centres pour aider les étudiants à développer leurs produits. Ils bénéficieront ainsi du soutien des entreprises pour commercialiser leurs recherches, c’est là le véritable défi et une réelle opportunité pour entreprendre", a confié-t-il.

Dans un contexte où les technologies évoluent très rapidement, le renforcement des liens entre établissements d’enseignement et entreprises devient une nécessité urgente. Au-delà des entreprises nationales, de nombreux avis estiment que les universités doivent également collaborer de manière proactive avec les grandes groupes technologiques internationaux afin de mettre à jour leurs programmes et d’élargir les opportunités pour les apprenants d’accéder aux standards mondiaux.

Phuong Mai/CVN