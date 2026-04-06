Première célébration de la Journée nationale de la santé

Pour la première fois, la Journée nationale de la santé (7 avril) a été déployée de manière synchrone dans tout le pays, attirant la participation des ministères, secteurs, localités, organisations socio-politiques, établissements de santé ainsi que d'un grand nombre de citoyens.

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Photo : VNA/CVN

Le matin du 5 avril, le ministère de la Santé a organisé une cérémonie de lancement de la Journée de la santé pour tous (7 avril), sous le thème "Prévention active des maladies - Pour un Vietnam en bonne santé". Dans le cadre de cet événement, de nombreux citoyens ont bénéficié de consultations et d'examens de santé gratuits.

S’exprimant lors de la cérémonie, Trinh Van Quyêt, président de la Commission centrale de sensibilisation, d’éducation et de mobilisation des masses, a souligné que l’édition 2026 de la Journée de la santé pour tous revêt une signification particulière. Elle témoigne de la vision stratégique et de la haute détermination politique du Parti et de l'État dans la protection et l'amélioration de la santé publique.

De son vivant, le Président Hô Chi Minh défendait que : "Chaque citoyen en bonne santé, c'est tout le pays qui est fort". Imprégnés de cette pensée, le Parti et l'État considèrent toujours la santé de la population comme le capital le plus précieux, le fondement et le moteur du développement rapide et durable du pays.

Le Bureau politique a décidé de faire du 7 avril de chaque année la Journée nationale de la santé. L'année 2026 marque sa première mise en œuvre avec le thème : "Prévention active des maladies - Pour un Vietnam en bonne santé". Plus qu'un simple mouvement, il s'agit d'une orientation stratégique majeure, marquant le passage de la doctrine "curative" à une "prévention active, fondamentale et durable", plaçant l'humain au centre de toutes les politiques de développement.

Ces dernières années, le secteur de la santé et l'ensemble de la société ont accompli des progrès notables. Cependant, la structure des pathologies évolue rapidement : les maladies non transmissibles augmentent, le vieillissement de la population s'accélère et les risques de nouvelles épidémies sont permanents. Sans une prévention proactive, les coûts sanitaires, la qualité de vie et la compétitivité nationale en pâtiront lourdement. Ainsi, la prévention n'est pas seulement une solution médicale, mais une responsabilité sociale et une exigence de développement.

Photos : VNA/CVN

La ministre de la Santé, Dào Hông Lan, a déclaré que cet événement marquait un tournant dans la pensée et l'action du système politique, conformément à l'esprit de la Résolution 72 du 9 septembre 2025 du Bureau politique.

La prévention est la responsabilité de tous, le citoyen en étant l'acteur principal. À travers le thème de cette année, la ministre a exhorté la population à adopter des gestes concrets :

• Responsabilisation individuelle : Se doter de connaissances et maintenir une activité physique régulière. Un corps sain est le meilleur "bouclier" contre la maladie.

• Mode de vie scientifique : Alimentation équilibrée, sécurité sanitaire des aliments, préservation d'un environnement sain, et limitation de la consommation d'alcool, de bière et de tabac.

• Dépistage précoce : Ne pas attendre d'être malade pour consulter, mais effectuer des bilans de santé périodiques.

Selon Dào Hông Lan, pour que la prévention soit efficace, une synergie entre les autorités et la population est indispensable afin de garantir l'accès pour tous à des services de santé de qualité, vers une communauté saine et un développement durable.

Thu Huong/CVN