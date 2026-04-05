Journée nationale de la santé

Plus de 1.000 personnes réunies pour une démonstration collective de pilates

Le 5 avril au matin, la rue piétonne Nguyên Huê, à Hô Chi Minh-Ville, a accueilli une cérémonie officielle organisée à l’échelle municipale en écho à la Journée nationale de la santé et à la Journée mondiale de la santé (7 avril). L’événement a rassemblé plus d'un millier de participants.

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À cette occasion, les dirigeants municipaux, le Service de la santé, de nombreux hôpitaux ainsi qu’un large public composé de professionnels de santé, d’associations, de clubs de personnes âgées et d’étudiants du secteur médical ont pris part à une démonstration collective. Cette activité visait à promouvoir activement un mode de vie sain au sein de la population.

Le même jour, 58 hôpitaux et centres de santé de la ville ont simultanément organisé des consultations gratuites de dépistage et de diagnostic dans 64 quartiers et communes, offrant ainsi un accès élargi aux soins pour les habitants.

Nguyên Manh Cuong, vice-président du Comité populaire municipal, a salué l’initiative du secteur de la santé, soulignant qu’il s’agit de la première fois que la ville déploie, de manière coordonnée, un ensemble d’activités en réponse à la Journée de la santé pour tous.

Placée sous le thème "Prévenir activement les maladies - Pour un Vietnam en bonne santé", cette journée ne se limitait pas à une action de sensibilisation. Elle a mis également en avant les quatre piliers de la nouvelle stratégie sanitaire : placer les citoyens au centre, faire de la prévention la priorité, renforcer les soins de santé de proximité et mobiliser la communauté comme espace d’action pour bâtir une société durablement en bonne santé.

Selon M. Cuong, "une ville aspirant à un développement rapide et durable doit avant tout garantir la santé de ses habitants, un environnement de vie sûr et un système de santé capable d’intervenir tôt, efficacement et au plus près de la population".

Afin de faire de cette journée un véritable levier de transformation des comportements et des modes de vie, il a appelé les autorités, les organisations et chaque citoyen à s’engager concrètement et collectivement.

De son côté, Nguyên Van Vinh Châu, directeur adjoint du Service de la santé, a affirmé la volonté du secteur "de traduire ces orientations en actions concrètes et en résultats mesurables, afin que les habitants puissent constater des améliorations réelles dans leur quotidien".

Le secteur de la santé se concentre actuellement sur trois priorités majeures : le lancement du modèle pilote d’"équipes de soins de santé continus de proximité" au sein des postes de santé locaux ; la mobilisation de l’ensemble du système hospitalier pour renforcer les activités de dépistage au sein de la communauté ; et l’accélération des mesures pour atteindre l’objectif d’un bilan de santé pour tous les citoyens d’ici 2026.

Texte et photos : Quang Châu / CVN