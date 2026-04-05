Le Vietnam promeut la prévention à l’occasion de la Journée nationale de la santé

Dans la matinée du 5 avril, au parc Thông Nhât à Hanoï, la Commission centrale de sensibilisation, d’éducation et de mobilisation des masses, en coordination avec le ministère de la Santé, a organisé un meeting marquant la Journée nationale de la santé du 7 avril, placée sous le thème : "Prévenir activement les maladies - Pour un Vietnam en bonne santé".

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Photo : VNA/CVN

Il s’agit de la première année où cette initiative est déployée de manière coordonnée à l’échelle nationale.

L’organisation, pour la première fois, de cette Journée nationale de la santé à l’échelle nationale est considérée comme une concrétisation de l’orientation visant à passer d’une logique de "traitement" à une logique de "prévention", en lien avec l’exigence d’une prise en charge globale et continue de la santé tout au long de la vie.

Selon Trinh Van Quyêt, président de la Commission centrale de sensibilisation, d’éducation et de mobilisation des masses, en dépit d'importants acquis sanitaires, le profil épidémiologique évolue rapidement, avec une hausse des maladies non transmissibles, un vieillissement accéléré de la population et des risques persistants de nouvelles épidémies. Sans une prévention active, le pays devra payer un lourd tribut en termes de coûts, de qualité de vie et de compétitivité nationale.

La prévention ne constitue pas seulement une réponse sanitaire, mais une responsabilité de l’ensemble de la société et une exigence du développement national dans la nouvelle phase.

Trinh Van Quyêt a appelé à renforcer la prise de conscience dans toute la société, en soulignant que la prévention devait être considérée comme une stratégie de long terme, impliquant la responsabilité de chaque individu, de chaque famille et de l’ensemble du système politique.

Selon la ministre de la Santé, Dào Hông Lan, la prévention ne relève pas seulement du secteur de la santé, mais de la responsabilité de tout le système politique et de l’ensemble de la société, dont les citoyens sont les acteurs centraux.

De son côté, le vice-président permanent et secrétaire général du Comité central de l’Association des jeunes médecins du Vietnam, Nguyên Huu Tu, a indiqué que l’événement avait mobilisé plus de 300 médecins issus de 19 hôpitaux centraux, ainsi qu’un système moderne d’équipements médicaux pour le dépistage, le diagnostic et le conseil en santé.

Fait notable, environ 8.000 personnes se sont inscrites pour bénéficier de consultations et de conseils de santé dans le cadre du programme.

VNA/CVN