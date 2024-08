Le Cambodge renforce la surveillance des maladies infectieuses aux postes frontières

Le 24 août, le gouvernement cambodgien a demandé aux autorités locales des provinces frontalières de renforcer l'inspection, la surveillance et la prévention des cas importés de variole du singe et d'autres maladies infectieuses telles que la grippe aviaire H5N1 et la maladie du charbon.