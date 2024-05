Les relations Vietnam - Brésil sont bonnes à tous égards

Depuis l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Brésil le 8 mai 1989, la coopération entre les deux pays n'a cessé de se développer dans tous les domaines. À l'occasion du 35 e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, l'ambassadeur du Brésil au Vietnam, Marco Farani, a accordé une interview à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) sur les réalisations et les perspectives de coopération entre les deux pays.

Cette année, le Vietnam et le Brésil célèbrent les 35 ans de l'établissement de leurs relations diplomatiques. Comment évaluez-vous le développement de la coopération intégrale entre les deux pays ?

L'ambassadeur Marco Farani : La célébration du 35e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques arrive à un très bon moment où le Brésil et le Vietnam approfondissent leur relations d'amitié et de coopération.

Le président Luiz Inácio Lula da Silva a décidé que l'un des points forts de son troisième mandat, qui a débuté l'année dernière, était l'engagement de renouvellement du Brésil dans sa position de politique étrangère traditionnelle, similaire à celle du Vietnam qui consiste à promouvoir l'indépendance, l'autonomie et l'amitié avec tous les pays du monde afin de construire la paix et la prospérité dans le monde.

La visite du Premier ministre Pham Minh Chinh au Brésil en septembre 2023 a été immédiatement suivie par la visite du ministre brésilien des Affaires étrangères Mauro Vieira à Hanoï en avril 2024. Cela représente une nouvelle dynamique pour les relations bilatérales. En novembre prochain, le Premier ministre Pham Minh Chinh devrait faire une tournée au Brésil pour participer au sommet du G20 à l'invitation du président Lula da Silva.

En outre, le président Lula da Silva prévoit de se rendre au Vietnam dès que possible, peut-être même cette année si son emploi du temps le permet, car le Brésil organisera des élections locales en octobre.

L'année dernière, le Brésil a accueilli la 9e session du Comité mixte bilatéral sur la coopération politique Vietnam - Brésil.

Je tiens à souligner que la reprise des échanges au plus haut niveau n'est pas l'objectif ultime, mais c'est la base sur laquelle nous espérons apporter des avantages très concrets aux deux pays, que ce soit dans le domaine commercial, politique ou autre.

On peut dire que 35 ans des relations diplomatiques constituent un nouveau jalon dans le processus de développement des relations entre les deux pays. Selon vous, sur quels domaines les deux parties doivent-elles se concentrer pour renforcer leurs relations dans les années à venir ?

L'ambassadeur Marco Farani : Le premier domaine que je souhaite souligner est l’agriculture. L'année dernière, à l'occasion de la visite du Premier ministre Pham Minh Chinh au Brésil, les deux parties ont signé un protocole d'accord dans l'agriculture. Sur la base de ce document, les deux parties ont élaboré un plan d'action qui permet la mise en place d'un mécanisme de consultation technique à long terme.

L'objectif commun est de faciliter l'ouverture du marché et d'identifier de nouvelles opportunités commerciales pour les deux pays. Le vice-ministre brésilien de l'Agriculture, Roberto Perosa, s'est rendu à Hanoï en mars 2023. Nous travaillons en étroite collaboration avec le ministère vietnamien de l'Agriculture et du Développement rural et espérons annoncer prochainement des mesures mutuellement avantageuses ainsi qu'une ouverture rapide du marché pour de nouveaux produits brésiliens et vietnamiens.

Le deuxième domaine est la défense. Également lors de la visite du Premier ministre Pham Minh Chinh au Brésil, les deux parties ont signé un accord-cadre bilatéral sur cette question. Les deux ministères de la Défense négocient un plan de travail pour les trois prochaines années et discutent des domaines potentiels de coopération. Le Brésil et le Vietnam souhaitent diversifier leurs chaînes d’approvisionnement et développer leurs industries de défense.

Je pense que les deux pays auront beaucoup de questions à discuter dans ce domaine. En conséquence, l'Association brésilienne de l'industrie de la défense (ABIND) participera au Salon international de la défense du Vietnam 2024. Embraer du Brésil, troisième avionneur de la planète, y sera également présent. Puisque cet événement vise à célébrer le 80e anniversaire de la fondation de l'Armée populaire du Vietnam, nous espérons que de hauts responsables brésiliens y assisteront.

Le troisième domaine concerne les sciences et les technologies. La ministre brésilienne des Sciences et des Technologies, Luciana Santos, s'est rendue au Vietnam l'année dernière. Elle est présidente du Parti communiste du Brésil (PCdoB), un Parti politique de la coalition au pouvoir du président Lula. PCdoB entretient des relations politiques de longue date avec le Parti communiste du Vietnam. Nous attendons avec impatience cette convergence pour promouvoir la coopération entre le Brésil et le Vietnam dans ce domaine. Fin mai, une délégation technique du ministère brésilien des Sciences et des Technologies se rendra à Hanoï pour identifier les domaines de coopération d'intérêt mutuel.

Le quatrième domaine que je souhaite souligner est celui des énergies renouvelables. Le Brésil et le Vietnam ont pris des engagements forts en faveur de l’agenda environnemental et sont tous deux leaders dans la transition énergétique dans leurs régions. Le Brésil possède le système énergétique le plus propre de la planète, avec 80% de son mix énergétique provenant de ressources renouvelables telles que l'hydroélectricité, l'éolien, le solaire et la biomasse.

Le mois dernier, lors de la visite du ministre des Affaires étrangères Mauro Vieira à Hanoï, l'ambassade du Brésil a organisé un séminaire sur les biocarburants intitulé Ethanol. Le Brésil possède une expérience très réussie dans le domaine des biocarburants, un domaine qui peut être partagé et élargi au Vietnam. Des représentants des associations brésiliennes d'éthanol du secteur privé UNICA (Association brésilienne de l'industrie de la canne à sucre et des biocarburants) et APLA (Accord local de production d'alcool) ont pris la parole et se sont déclarés être prêts à chercher les opportunités de coopération avec les partenaires vietnamiens. Je vois aussi un grand potentiel de coopération dans le domaine du sport. Le Brésil, comme chacun le sait, a beaucoup de potentiel dans ce domaine, notamment dans le football, - passion commune des peuples brésilien et vietnamien. Je peux révéler que l'accord-cadre bilatéral de coopération technique entre les deux pays est presque terminé et qu'une fois signé, d'innombrables possibilités de coopération s'ouvriront.

Je voudrais également en dire davantage sur les aspects culturels et éducatifs de notre amitié et de notre coopération - un sujet qui prendrait beaucoup de temps à aborder. Je voudrais souligner trois événements à venir que l'ambassade du Brésil fera la promotion cette année : une exposition de la célèbre artiste brésilienne Marianita Luzzati ; concert de Cristian Budu, célèbre pianiste brésilien, avec l'orchestre Sun Group ; et une performance du célèbre guitariste Diego Figueiredo lors de la célébration de la Fête nationale du Brésil en septembre prochain.

Le Brésil est le plus grand partenaire commercial du Vietnam en Amérique latine, avec un commerce bilatéral enregistré de plus de 7 milliards d'USD en 2023. Selon vous, que doivent faire les deux pays pour promouvoir les relations commerciales à la mesure de leurs capacités et de leurs forces respectives ?

L'ambassadeur Marco Farani : Le président Lula et le Premier ministre Pham Minh Chinh ont discuté minutieusement des perspectives des relations commerciales entre les deux pays.

Comme nous le savons, les deux pays disposent d’un grand potentiel pour développer davantage ce domaine. Les deux dirigeants ont convenu d'œuvrer pour atteindre l'objectif d'augmenter le commerce bilatéral à 10 milliards d'USD d'ici 2030. Les échanges commerciaux des deux pays sont actuellement très équilibrés et il n'y a pas d'excédent important de part et d'autre. Il est donc clair que l’amélioration de la coopération commerciale entre les deux pays profite aux deux parties.

Dans ce but, à la mi-mars, l'ambassade du Brésil et l'Agence brésilienne pour la promotion du commerce et de l'investissement (Apex-Brésil) ont envoyé une délégation commerciale multisectorielle à Hanoï. Des hommes d'affaires brésiliens issus de nombreux domaines, de l'agriculture à la pharmacie, sont venus à Hanoï pour rencontrer des partenaires et participer à un échange de vue organisé par l'ambassade. Avec des initiatives comme celles-ci, nous visons à faciliter les connexions entre le secteur privé et à augmenter la valeur commerciale.

En outre, les deux pays entretiennent de bonnes relations politiques et il n'y a aucun problème dans les relations bilatérales. Il s’agit d’un facteur favorable à la croissance stable des échanges commerciaux.

Comment évaluez-vous la coordination entre le Vietnam et le Brésil dans les forums multilatéraux, en particulier alors que le Brésil assume la présidence du G20 en 2024 ?

L'ambassadeur Marco Farani : Le Vietnam et le Brésil partagent de nombreux principes communs en matière de politique étrangère. Tous deux sont attachés au multilatéralisme, à la promotion de la paix, au règlement pacifique des différends et au respect du droit international.

Dans ce cadre, je crois que la coopération entre les deux pays dans les forums multilatéraux sera tout à fait naturelle. Ce n'est pas un hasard si le Brésil et le Vietnam se soutiennent mutuellement dans leur candidature à de nombreux organismes multilatéraux et coopèrent sur de nombreuses questions importantes.

Le Brésil assure cette année la présidence du G20 dans un contexte très favorable. La présidence du G20 est transférée d’une grande économie en développement à une autre, d’abord l’Indonésie, puis l’Inde, maintenant le Brésil. En décembre, nous céderons la présidence à l’Afrique du Sud. En nous appuyons toujours sur le travail des mandats précédents, nous mettons ensemble en lumière les questions les plus importantes pour les pays du Sud, faisant ainsi entendre la voix des pays en développement.

Le gouvernement brésilien a choisi trois thèmes prioritaires pour sa présidence du G20, à savoir la réduction de la pauvreté, le changement climatique et la réforme des institutions multilatérales. Le président brésilien a invité le Vietnam à participer aux discussions au plus haut niveau. Une délégation vietnamienne a participé à des réunions sur l'agriculture et le ministre des Affaires étrangères, Mauro Vieira, a personnellement transmis une lettre d'invitation du président Lula au Premier ministre Pham Minh Chinh pour assister au sommet du G20 en novembre prochain.

En 2025, le Brésil accueillera le sommet des BRICS et la COP30. En tant que signataire de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, le Vietnam participera aux discussions de ce forum le plus important sur les questions environnementales.

La COP30 se tiendra dans la ville de Belém, au cœur de la forêt amazonienne brésilienne. Le Brésil souhaite vraiment se coordonner avec des pays dotés de vastes forêts tropicales en Asie et en Afrique comme le Vietnam. Comme d’autres pays en développement, le Vietnam et le Brésil souhaitent tous deux promouvoir un meilleur financement de la transition énergétique ainsi que de l’atténuation et de l’adaptation au changement climatique. Le Vietnam et le Brésil sont des partenaires naturels dans les discussions environnementales.

Je vous remercie !

