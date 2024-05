Ninh Binh

Les membres du Parti et le peuple font confiance à la préparation du personnel pour le Parti

Selon Dao Thi Anh Tuyêt, ancienne cheffe de la Commission centrale de la sensibilisation et de l’éducation du Comité du Parti de Ninh Binh, le travail du personnel au 13e Congrès a été strictement garanti, la sélection du personnel pour les Comités du Parti à tous les niveaux a été minutieusement effectuée.

Photo: VNA/CVN

Selon Mme Tuyet, les cadres et les membres du Parti sont actuellement très intéressés par le travail de prévention et de lutte contre la corruption et les pratiques malsaines, tout en exprimant un très haut accord avec le Comité central, le Bureau Politique et le secrétaire général du Parti dans ce combat. Il faut sanctionner strictement les affaires de corruption pour créer la confiance chez les cadres et les membres du Parti.

Mme Tuyet a précisé que les cadres et les membres du Parti attendaient avec impatience les directives du Comité central, du Politburo et du Secrétariat concernant le travail du personnel à tous les niveaux, en particulier la préparation du travail du personnel pour le Comité central du Parti du 14e mandat. Le Comité central doit sélectionner une équipe de cadres jeunes, qualifiés et compétents.

Les cadres et les membres du Parti attendent vivement que le Comité central et le Politburo prennent des politiques décisives et plus approfondies, notamment dans la sélection des leaders, a ajouté Mme Tuyêt.

Actuellement, les cadres et les membres du Parti sont très confiants dans le travail de prévention et de lutte contre la corruption et les pratiques malsaines, espérant que le travail du personnel du 14e Congrès national du Parti sera renouvelé et mis en oeuvre de manière prudente, stricte. Le 14e Congrès national du Parti disposera d'une équipe de cadres qualifiés et capables de mettre en œuvre avec succès sa Résolution.

De son côté, Hoang Xuân Khuyên, ancien vice-président du Comité populaire provincial de Ninh Binh, a déclaré que les cadres, les membres du Parti et le peuple avaient une grande confiance en les politiques et les directives du Comité central pour diriger le pays, notamment en matière de diplomatie et de développement socio-économique.

Il a estimé que lors du prochain 14e Congrès national du Parti, le travail d'organisation et de sélection du personnel devrait être effectué de manière équitable, stricte et prudente afin de trouver des cadres dotés suffisamment de vertu, de talent et de courage politique pour occuper des postes clés.

Dans la gestion des cadres, il faut un mécanisme de gestion clair, une mise en œuvre stricte et publique de la déclaration des actifs et des revenus sous le contrôle de l'organisation, des membres du Parti et du peuple, a souligné Hoang Xuân Khuyên.

VNA/CVN