Vietnam - Chine

Le Premier ministre reçoit le vice-président du Comité permanent de l'APN de Chine

Le Premier ministre a remercié Zhang Qingwei pour sa présence à la célébration du 70e anniversaire de la Victoire de Dien Bien Phu (7 mai 1954 - 2024), une étape brillante dans la cause de la construction nationale et de la défense du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rappelé les contributions importantes des pays socialistes frères et des amis internationaux, en particulier la Chine, au triomphe, et a souligné que le Parti, l'État et le peuple vietnamiens se souviennent toujours et chérissent le grand et sans réserve du soutien de leurs homologues chinois.

Zhang Qingwei, en réponse, a exprimé son honneur de diriger une délégation chinoise de haut rang pour assister à la célébration et a adressé ses félicitations au Parti, à l'État, à l'armée et au peuple vietnamiens pour cet événement.

La victoire de Dien Bien Phu a été un grand triomphe du peuple vietnamien, également un triomphe commun de toutes les nations opprimées, contribuant grandement aux mouvements de libération nationale partout dans le monde, a-t-il déclaré, saluant la direction saine et ingénieuse du Parti communiste vietnamien. (PCV), du Président Hô Chi Minh et du général Vo Nguyen Giap, ainsi que des combats courageux et des sacrifices de l'armée et du peuple vietnamiens au cours de la campagne, ainsi que du soutien et de l'assistance positifs des pays socialistes, dont la Chine.

Une priorité absolue

L'hôte et l'invité ont partagé leur point de vue sur les étapes de développement actif des relations entre les deux Partis et les deux pays, en particulier après les visites des deux chefs de Parti qui ont établi le nouveau positionnement des relations bilatérales, faisant ainsi progresser le partenariat de coopération stratégique global entre le Vietnam et la Chine.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le Parti et l'État du Vietnam considèrent toujours le développement de l'amitié avec la Chine comme un choix stratégique et une priorité absolue dans la politique étrangère globale du Vietnam.

Il a suggéré que dans les temps à venir, les deux parties continuent d'intensifier leurs contacts à tous les niveaux, en particulier à haut niveau, et de promouvoir les mécanismes d'échange et de coopératio, renforcer la connectivité stratégique et créer une nouvelle dynamique de croissance pour la collaboration entre les deux pays.

En particulier, les deux parties donneront la priorité à la connexion des transports routiers et ferroviaires dans les provinces frontalières et piloteront des portes frontalières intelligentes, promouvoir les liens entre le Vietnam et les régions de développement stratégiques de la Chine, stimuler la coopération au développement dans des domaines émergents tels que la croissance verte et l’économie numérique, renforcer la coopération touristique et les échanges entre les peuples, faire des efforts pour mieux contrôler et résoudre les désaccords et les problèmes liés aux divergences, consolider les fondements sociaux de leurs relations bilatérales et construire un consensus entre les peuples sur le développement de l'amitié bilatérale.

L'invité a affirmé que la Chine attache une grande importance au développement des relations avec le Vietnam, le considérant toujours comme une priorité dans sa politique de voisinage.

Il a déclaré que la Chine était prête à promouvoir des échanges de haut niveau, à renforcer les connexions des infrastructures de transport entre la Chine et le Vietnam, à construire des postes frontaliers intelligents, à élargir la coopération dans les domaines de la croissance verte, de la transformation numérique et des minéraux clés, accroître les importations de biens et de produits agricoles vietnamiens, accélérer la résolution des problèmes existants dans certains projets de coopération.

Il a suggéré que les deux parties se concentrent sur la mise en œuvre des accords de coopération signés par les organes législatifs des deux pays en avril, approfondissant davantage l'amitié et la coopération pratique entre les législatures, promouvant ainsi le partenariat de coopération stratégique intégrale et une communauté de destin Vietnam-Chine qui revêt une importance stratégique.

VNA/CVN