L'ambassadeur du Japon au Vietnam à l’honneur

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bùi Thanh Son a remis mercredi 8 mai à Hanoï l’insigne "Pour la cause de la diplomatie vietnamienne" à l'ambassadeur du Japon au Vietnam, Yamada Takio, pour ses contributions aux relations diplomatiques Vietnam - Japon.

>> Le Premier ministre Pham Minh Chinh salue les liens solides avec le Japon

>> L'ambassadeur du Japon reçoit l’insigne "Pour la paix et l'amitié entre les nations"

Photo: TGVN/CVN

Recevant l'ambassadeur Yamada Takio venu prendre congé au terme de son mandat au Vietnam, le ministre des Affaires étrangères Bùi Thanh Son a estimé qu'au cours de son mandat au pays, les relations Vietnam - Japon se développent heureusement dans tous les domaines avec des réalisations remarquables. Le chef de la diplomatie vietnamienne a apprécié les efforts et les contributions de l'ambassadeur japonais au renforcement des relations de coopération d’amitié entre le Vietnam et le Japon.

Bùi Thanh Son a demandé que dans les temps à venir, Yamada Takio continue à profiter de son expérience, de sa compréhension et de son affection pour le Vietnam pour contribuer aux relations entre les deux pays dans de nombreux domaines tels que l'économie, l'investissement, le travail, la formation des ressources humaines, les échanges entre les peuples et le tourisme...

De son côté, l'ambassadeur Yamada Takio a remercié le soutien et la coordination étroite du ministère vietnamien des Affaires étrangères au cours de son mandat dans le contexte de nombreuses évolutions nouvelles et complexes dans le monde et dans la région, en particulier l'épidémie de COVID-19.

Il a souligné que le Vietnam devienne un partenaire important et de confiance du Japon dans la région au tant sur le plan de politique, de sécurité, d'économie que sur celui de coopération en matière de ressources humaines... Il a affirmé de continuer à contribuer activement au développement de bonnes relations d'amitié et de coopération entre le Vietnam et le Japon quel que soit son poste dans l’avenir.

VNA/CVN