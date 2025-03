La visite du président Lula marque nouvelle ère dans les relations Vietnam - Brésil

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Invité par son homologue vietnamien Luong Cuong, Lula da Silva entamera sa deuxième visite au Vietnam depuis 2008, mais dans un contexte radicalement différent. En 2008, son déplacement se concentrait principalement sur les relations bilatérales amicales. Aujourd’hui, la donne a considérablement changé. En novembre 2024, les deux pays ont élevé leur partenariat à un rang stratégique. Le Vietnam devient le premier pays de l’ASEAN à établir un partenariat stratégique avec le Brésil en Amérique du Sud. Réciproquement, le Brésil est le premier pays de sa région à promouvoir ses relations avec le Vietnam à ce niveau stratégique.

Un partenariat stratégique qui prend forme

La visite du président brésilien au Vietnam constitue une opportunité pour les deux pays de traduire en actions concrètes les engagements politiques et les axes de coopération définis dans le cadre du partenariat stratégique bilatéral.

Pour le Vietnam, cet événement marque une étape clé dans le développement de ses relations avec le Brésil, première économie d’Amérique du Sud et acteur majeur sur la scène régionale et internationale. Il s’agit également d’un levier essentiel pour diversifier ses partenaires économiques et explorer de nouvelles perspectives de coopération dans des secteurs clés.

S’inscrivant dans la continuité de la politique extérieure du Vietnam, cette visite contribue à la mise en œuvre des orientations fixées par la Résolution du XIIIe Congrès national du Parti communiste vietnamien et du plan de développement des relations entre le Vietnam et l’Amérique latine pour la période 2022-2026. Elle témoigne par ailleurs de la volonté de Hanoï d’intensifier sa coopération avec les partenaires stratégiques de la région, au premier rang desquels figure le Brésil.

Photo : VNA/CVN

Les discussions entre les deux chefs d’État porteront sur plusieurs secteurs à fort potentiel, notamment les énergies renouvelables, les industries manufacturières, l’agriculture de haute technologie, les biocarburants, l’éducation et la formation, ainsi que l’adaptation au changement climatique. Des mesures concrètes seront mises en place pour dynamiser la coopération économique et commerciale, élargir l’accès aux marchés et renforcer les investissements bilatéraux. Dans cette optique, plusieurs accords de partenariat seront signés entre les ministères, les collectivités et les entreprises des deux pays, visant à instaurer un cadre juridique propice à la mise en œuvre de projets concrets, favorisant une collaboration mutuellement bénéfique et durable.

Le Vietnam espère obtenir la reconnaissance du Brésil comme économie de marché et accélérer les négociations pour un accord de libre-échange avec le MERCOSUR afin de diversifier ses partenariats économiques et de créer de nouvelles opportunités dans des secteurs stratégiques.

Au-delà des accords économiques et commerciaux, la visite ouvre la voie à une coopération accrue dans des secteurs prometteurs comme le tourisme, l’aviation, les ports et la logistique. L’exploitation de ces potentiels encore inexploités renforcera la dynamique des relations bilatérales.

Vers une coopération efficace et durable

Face à un environnement international complexe et en mutation rapide, le Vietnam et le Brésil voient leur coopération comme un moyen de partager des informations stratégiques, de collaborer sur des enjeux de sécurité, tout en exploitant les complémentarités entre leurs économies pour renforcer les chaînes de production et d’approvisionnement.

Les deux nations disposent également d’un vaste potentiel pour s’impliquer dans des initiatives mondiales en faveur de l’environnement, de la paix et du développement durable. Grâce aux mécanismes de coopération existants, elles peuvent contribuer activement à relever les défis globaux et œuvrer ensemble pour un avenir plus stable et prospère.

Les regards sont désormais tournés vers les résultats concrets qui émergeront de cette visite de Lula da Silva, promettant de nouvelles perspectives pour le Vietnam et le Brésil, mais aussi pour leurs régions respectives et la communauté internationale.

VOV/VNA/CVN