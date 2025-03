Le Vietnam et l’Azerbaïdjan veulent renforcer leur coopération judiciaire

Le président de la Cour populaire suprême, Lê Minh Tri, et le procureur général d’Azerbaïdjan, Kamran Bayram Aliyev, ont exprimé lors de leur rencontre, lundi 24 mars à Hanoï, leur souhait d’explorer et de promouvoir la signature d’accords de coopération entre les juridictions des deux pays.

Lê Minh Tri a souligné que l’amitié traditionnelle entre le Vietnam et l’Azerbaïdjan ouvre de nombreuses perspectives de coopération dans divers domaines.

Les deux pays ont connu une croissance de leur coopération économique, commerciale et d’investissement, tout en favorisant des liens fructueux dans des domaines traditionnels, notamment la culture et les échanges populaires, a-t-il déclaré, soulignant que des milliers de jeunes Vietnamiens ayant étudié à Bakou contribuent désormais au développement dynamique du pays.

Kamran Bayram Aliyev a félicité le Parquet populaire suprême du Vietnam et le Bureau du procureur général d’Azerbaïdjan qui ont franchi une étape importante avec la signature d’un protocole d’accord de coopération. Ce protocole sert de base aux deux parties pour la mise en œuvre de nombreuses activités de coopération concrètes, notamment dans la lutte contre la criminalité transnationale, la protection des intérêts publics et le renforcement des capacités par la formation des procureurs, ce qui contribuera positivement au renforcement des relations bilatérales.

À cette occasion, Lê Minh Tri a également présenté certaines des principales missions et réalisations du système judiciaire vietnamien, ainsi que ses activités de jugement. La Cour populaire suprême du Vietnam réorganise actuellement son système afin de le rationaliser et de garantir son fonctionnement efficace et efficient. La transformation numérique est également encouragée, ce qui est considéré comme une avancée majeure pour 2025 et les années suivantes.

La Cour populaire suprême développe activement la coopération internationale, en particulier les relations bilatérales avec les pays avec lesquels le Vietnam entretient des liens traditionnels, ses partenaires stratégiques et les pays de la région.

Le secteur intensifie également l’apprentissage des expériences internationales en matière de développement de ressources humaines de haute qualité, de lutte contre la cybercriminalité, la criminalité transnationale et la criminalité environnementale, et de lutte contre la corruption.

De son côté, le procureur général d’Azerbaïdjan s’est réjoui des nombreuses avancées réalisées dans la relation de coopération entre les deux pays. Il a espéré une coopération renforcée entre le Vietnam et l’Azerbaïdjan en général, ainsi qu’entre leurs parquets et tribunaux en particulier.

