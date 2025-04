Vesak 2025

Le Vietnam, lieu de rencontre pour promouvoir la paix et les valeurs bouddhistes mondiales

>> Vesak 2025 : Hô Chi Minh-Ville se prépare à accueillir un événement mondial

>> Vesak 2025: derniers préparatifs, plus de 1.200 délégués attendus

Photo : CPV/CVN

La Journée du Vesak des Nations unies 2025 sera l’occasion de présenter les valeurs bouddhistes, contribuant ainsi à la construction d’un monde pacifique et heureux. L’organisation de cette grande cérémonie au Vietnam sera également l'occasion de présenter l’image du Vietnam et de son peuple épris de paix à la communauté internationale et d’affirmer la politique de respect de la liberté de croyance et de religion de notre Parti et de notre État.

Le Vénérable Thich Duc Thiên, vice-président et secrétaire général du Conseil exécutif de la Sangha bouddhiste du Vietnam, a souligné que c'était la quatrième fois que le Vietnam avait l'honneur d'accueillir cet événement d'envergure internationale, réaffirmant ainsi la contribution positive du bouddhisme vietnamien au sein de la communauté mondiale.

Rajesh Kumar Raina, directeur exécutif de la Fédération bouddhiste internationale, a exprimé sa satisfaction quant à la qualité des préparatifs des différentes localités.

Le Vesak des Nations unies 2025 confirme une fois de plus l'engagement du bouddhisme aux côtés de la nation dans ses efforts de construction, de défense et d'intégration nationales. Il constitue également un événement international majeur, contribuant au renforcement de la place du bouddhisme vietnamien sur la scène internationale.

VNA/CVN