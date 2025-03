Le président vietnamien reçoit le procureur général d’Azerbaïdjan à Hanoï

>> Le Vietnam s’attache toujours à la consolidation des liens avec l'Azerbaïdjan

>> Le Vietnam envisage de renforcer les échanges théoriques avec l'Azerbaïdjan et la Biélorussie

Photo : VNA/CVN

Au cours de cette rencontre, le chef de l’État vietnamien a félicité l’Azerbaïdjan pour ses récents progrès en matière de stabilité politique et sociale et de développement économique, qui contribuent à renforcer sa position et son rôle sur la scène internationale.

Il a affirmé que le peuple vietnamien se souvient et apprécie toujours le précieux soutien apporté par l’Union soviétique, y compris l’Azerbaïdjan, lors de la lutte du Vietnam pour l’indépendance et la réunification par le passé, ainsi que dans la construction et le développement nationaux actuels.

Le président vietnamien a déclaré que cette visite revêt une importance capitale pour le renforcement de l’amitié traditionnelle entre le Vietnam et l’Azerbaïdjan en général, ainsi que de la coopération entre les instances judiciaires des deux pays en particulier.

Il a exprimé l’espoir d’un renforcement des relations entre les deux nations, favorisant ainsi une coopération mutuellement bénéfique dans tous les domaines à l’avenir.

De son côté, Kamran Bayram Aliyev s’est réjoui du développement florissant des relations bilatérales, affirmant que le peuple azerbaïdjanais garde toujours à l’esprit le souvenir de la visite du Président Hô Chi Minh en Azerbaïdjan en 1959, qui a jeté les bases de l’amitié traditionnelle entre les deux pays.

Rapportant au chef de l’État vietnamien les résultats de sa séance de travail avec des représentants du Parquet populaire suprême du Vietnam, il a fait savoir que les deux parties avaient signé un protocole d’accord de coopération, qui devrait approfondir leurs relations.

Cette visite a permis à la délégation azerbaïdjanaise de partager ses expériences, de renforcer sa coopération avec le Vietnam et de mieux comprendre la culture et l’histoire vietnamiennes, ainsi que l’hospitalité de son peuple, a-t-il déclaré.

Le président Luong Cuong a réaffirmé la politique constante du pays visant à renforcer continuellement ses relations avec ses amis traditionnels, dont l’Azerbaïdjan.

Il a souligné que de nombreux étudiants vietnamiens formés en Azerbaïdjan sont aujourd’hui devenus des responsables clés dans divers ministères et secteurs, consolidant ainsi l’amitié entre les peuples vietnamien et azerbaïdjanais.

Partageant les idées de son invité, le chef de l’État vietnamien a déclaré que le Vietnam s’engageait à poursuivre la construction d’un système judiciaire professionnel, moderne, équitable, discipliné et incorruptible, au service du pays et du peuple, ce qui constitue l’une des tâches clés de la construction et du perfectionnement de l’État de droit socialiste au Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam mène actuellement une révolution visant à rationaliser l’appareil organisationnel de son système politique, y compris le système judiciaire, afin de répondre aux exigences de la construction et de la défense de la nation dans le nouveau contexte, a-t-il déclaré.

Saluant la signature du protocole d’accord entre le Parquet populaire suprême du Vietnam et le Bureau du procureur général d’Azerbaïdjan lors de cette visite, le président Luong Cuong s’est déclaré convaincu que ce document fournirait une base juridique essentielle aux agences pour mener les activités de coopération qui intéressent les deux parties, améliorant ainsi l’efficacité de leur travail.

Afin de garantir une coopération plus concrète et efficace entre les deux organismes, il a suggéré que les deux parties échangent régulièrement des délégations à tous les niveaux afin de renforcer la compréhension mutuelle et l’amitié, tout en coopérant étroitement en matière de formation et de renforcement des capacités des fonctionnaires et des procureurs, et en soutenant activement leurs initiatives respectives au sein des forums internationaux de coopération multilatérale dont les deux pays sont membres.

Le président Luong Cuong s’est dit persuadé que grâce à cette visite, la coopération entre les deux parquets suprêmes aboutira à des avancées positives, contribuant à des relations plus profondes et plus efficaces entre les deux pays.

VNA/CVN