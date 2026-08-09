Vietnam - ASEAN : 31 ans d’intégration et le cap de la Vision 2045

Membre actif de l’ASEAN depuis 1995, le Vietnam joue un rôle majeur dans l’essor économique et l’intégration de l’organisation. Fort de ses réformes structurelles réussies, le pays s’impose aujourd’hui comme un acteur incontournable de la Vision 2045 du bloc.

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Le 28 juillet 1995, le Vietnam est officiellement devenu membre de l’Association des nations d’Asie du Sud-Est (ASEAN), marquant un tournant historique dans son processus d’intégration régionale et internationale.

Au cours de plus de trois dernières décennies, l’organisation est devenue non seulement un pilier de la politique étrangère vietnamienne, mais aussi un espace privilégié de développement économique, contribuant à la croissance du pays et au renforcement de son statut sur la scène internationale.

Depuis son adhésion, le Vietnam participe activement, de manière proactive et responsable, à la construction de la Communauté de l’ASEAN et au maintien d’un environnement régional pacifique, stable et propice à la coopération. Cette contribution est largement reconnue par les autres États membres ainsi que par les partenaires de l’organisation.

Une nouvelle feuille de route

Créée en 2015, ladite communauté s’appuie sur la Vision ASEAN 2025 et sur trois piliers - politique et sécurité ; économie ; société et culture - afin de bâtir une communauté plus intégrée, fondée sur l’État de droit et placée au service des populations.

Au terme de dix années de mise en œuvre de la Vision ASEAN 2025, l’organisation a enregistré des résultats remarquables sur le plan économique. Septième puissance économique mondiale en 2015 avec un PIB de 2.500 milliards de dollars, l’ASEAN est devenue la cinquième économie mondiale en 2025, avec un PIB de 4.160 milliards de dollars, et devrait accéder au quatrième rang d’ici à 2030.

Le bloc régional poursuit parallèlement son intégration dans l’économie mondiale grâce à un vaste réseau d’accords de libre-échange conclus avec des partenaires majeurs, tels que la Chine, le Japon, la République de Corée, l’Inde, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Il mise également sur de nouveaux moteurs de croissance, notam-ment l’économie numérique, la transition verte, l’économie bleue, l’écosystème des véhicules électriques et la neutralité carbone, dans une perspective de développement durable.

Le 46e Sommet de l’organisation, tenu en mai 2025 aux Philippines, a adopté la Vision ASEAN 2045, intitulée “ASEAN 2045 : Notre avenir partagé”, ainsi que quatre plans stratégiques couvrant les domaines politique et sécuritaire, économique, socio-culturel et de la connectivité.

Lors de la 47e édition, en octobre 2025, les délégués ont approuvé le Plan de travail de la phase V (2026-2030) de l’Initiative pour l’intégration de l’ASEAN (IAI). Ce document fixe les grandes orientations de la nouvelle phase de développement de la Communauté de l’ASEAN. Il vise notamment à renforcer l’intégration régionale, la solidarité et le rôle central de l’organisation, à approfondir les relations avec ses partenaires et à accroître sa résilience face aux défis futurs.

Bâtir une communauté résiliente et cohésive

Photo : VNA/CVN

Grâce à la vigueur de son économie, à une diplomatie équilibrée et à son attachement au droit international, le Vietnam s’impose aujourd’hui comme l’un des acteurs stratégiques de l’association et contribue activement à la mise en œuvre de la Vision ASEAN 2045.

Selon le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce, la participation à la Communauté économique du bloc régional a généré de nombreux bénéfices concrets. Grâce aux efforts conjoints des administrations, des collectivités locales, des entreprises et de la population, les relations économiques et commerciales entre le Vietnam et les autres États membres se sont considérablement renforcées, tant en volume qu’en qualité.

Le réseau des accords de libre-échange de l’organisation avec ses partenaires, notamment le Partenariat économique régional global (RCEP), offre également au Vietnam de nouvelles opportunités d’élargir ses débouchés commerciaux, de stimuler ses exportations et d’attirer davantage d’inves-tissements étrangers.

L’ASEAN demeure aujourd’hui l’un des principaux partenaires commerciaux du Vietnam. La structure des exportations vietnamiennes vers la région continue de monter en gamme, tandis que le pays s’affirme comme une destination attractive pour les investisseurs aséaniens et les entreprises internationales implantées dans la région.

Parallèlement à son engagement au sein de l’organisation, le Vietnam développe également ses relations économiques avec les partenaires du bloc, consolidant ainsi les fondements de son intégration aux niveaux régional, multilatéral et bilatéral.

La Vision ASEAN 2045 ambitionne de bâtir une communauté plus résiliente, plus cohésive et davantage influente sur la scène internationale. Forte de son expérience en matière de développement économique et de son approche équilibrée des relations internationales, le Vietnam dispose d’atouts importants pour contribuer à la concrétisation de cette ambition et au renforcement du rôle central de l’organisation dans un environnement régional et mondial en profonde mutation.

Thê Linh/CVN