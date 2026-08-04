Le dirigeant Tô Lâm appelle à bâtir une Communauté de l'ASEAN unie et forte

À l'occasion des anniversaires de l'ASEAN, du TAC et de l'adhésion du Vietnam à l'organisation, Tô Lâm a reçu les ambassadeurs des pays membres, réaffirmant l'engagement du Vietnam en faveur d'une ASEAN unie, résiliente, innovante et tournée vers l'avenir.

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À l'occasion du 59e anniversaire de la fondation de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), du 50e anniversaire de la signature du Traité d'amitié et de coopération en Asie du Sud-Est (TAC) et du 31e anniversaire de l'adhésion du Vietnam à l'ASEAN, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a reçu le 4 août à Hanoï les ambassadeurs et chargés d'affaires des pays membres de l'ASEAN.

Photo: VNA/CVN

Le dirigeant Tô Lâm a remercié l'ASEAN et ses États membres pour leur soutien au Vietnam dans son processus de développement. Il a exprimé le souhait que les ambassadeurs et chargés d'affaires continuent de jouer un rôle de trait d'union afin de renforcer la coopération et d'approfondir les relations entre le Vietnam et les autres pays d'Asie du Sud-Est.

Il a salué les acquis de l'ASEAN dans les domaines politique, sécuritaire, de la défense, économique, social et culturel, tout en exprimant sa confiance dans la capacité de l'organisation à préserver son unité, à renforcer sa coopération, à consolider sa centralité et à concrétiser avec succès la Vision de la Communauté de l'ASEAN à l'horizon 2045.

Le dirigeant Tô Lâm a également réaffirmé que son pays poursuivait la politique étrangère, fondée sur l’indépendance, l’autonomie, la résilience, la paix, l’amitié, la coopération et le développement, ainsi que sur la diversification et la multilatéralisation des relations extérieures.

Soulignant l'importance que le Vietnam attache à l'ASEAN, qu'il considère comme une grande famille et un voisinage proche, il a estimé que les relations entre le Vietnam, l'ASEAN et ses États membres avaient enregistré des avancées positives ces dernières années. Le Vietnam souhaite continuer à approfondir ses relations avec l'ASEAN et ses États membres afin qu'elles soient toujours plus substantielles, stables, fondées sur la confiance et durables, et bâtir ensemble une Communauté de l'ASEAN unie et forte.

S'exprimant au nom des ambassadeurs et chargés d'affaires des pays de l'ASEAN à Hanoï, l'ambassadeur des Philippines, Francisco Noel R. Fernandez III, a transmis les salutations des dirigeants des pays membres à Tô Lâm et salué les progrès socio-économiques accomplis par le Vietnam. Il s'est déclaré convaincu que le pays atteindrait ses objectifs de développement en devenant un pays en développement doté d'une industrie moderne et à revenu intermédiaire supérieur d'ici 2030, puis un pays développé à revenu élevé en 2045.

Photo : VNA/CVN

Le diplomate philippin a souligné que les pays de l'ASEAN appréciaient hautement le rôle et les contributions du Vietnam depuis son adhésion à l'organisation il y a plus de trois décennies. Il s'est également félicité de l'organisation par le Vietnam du Forum sur l'avenir de l'ASEAN 2026, qui a suscité un vif intérêt et une large participation des pays de la région. Selon lui, ce forum a contribué à renforcer les échanges au sein de l'ASEAN et à soutenir les efforts déployés dans le cadre de la présidence philippine de l'ASEAN en faveur de l'édification de la Communauté de l'ASEAN et du renforcement des relations de l'organisation avec ses principaux partenaires extérieurs.

Face à un contexte international marqué par des évolutions rapides et complexes, Tô Lâm a souligné la nécessité pour les pays de l'ASEAN de renforcer leurs consultations, leur coopération, leur confiance politique, leur solidarité ainsi que leur autonomie stratégique. Il a également appelé à intensifier la coopération économique, commerciale et en matière d'investissement, à exploiter les complémentarités entre les États membres et à réduire les écarts de développement au sein de l'organisation.

Dans le même esprit, l'ambassadeur des Philippines a réaffirmé l'engagement des pays de l'ASEAN à poursuivre leur étroite coordination avec le Vietnam afin de promouvoir les relations bilatérales et de contribuer à l'édification d'une Communauté de l'ASEAN résiliente, dynamique, innovante et centrée sur les populations, au service de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement dans la région et au-delà.

VNA/CVN