Le Vietnam souligne l’importance de la solidarité régionale

À l’occasion du 59 e anniversaire de la fondation de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN, le 8 août 1967) et du 31 e anniversaire de l’adhésion du Vietnam à l’ASEAN (28 juillet 1995), la cérémonie de levée du drapeau de l'ASEAN , s’est solennellement déroulée vendredi matin, 31 juillet, au siège du ministère des Affaires étrangères à Hanoï.

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La cérémonie de levée du drapeau de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), s’est solennellement déroulée vendredi matin, 31 juillet, au siège du ministère des Affaires étrangères à Hanoï, à l’occasion du 59e anniversaire de sa fondation (8 août 1967) et du 31e anniversaire de l’adhésion du Vietnam à l’ASEAN (28 juillet 1995), sous la présidence du ministre des Affaires étrangères Lê Hoài Trung, membre du Bureau politique.

La cérémonie a réuni de nombreux ambassadeurs, chargés d’affaires des pays membres de l’ASEAN et de ses partenaires, ainsi que des représentants de l’Assemblée nationale, des organismes gouvernementaux et du Comité populaire de Hanoï. Cet événement est devenu une tradition à laquelle sont attachés les pays membres et le Secrétariat de l’ASEAN, illustrant la fierté des valeurs communes ainsi que l’engagement à promouvoir l’esprit de solidarité, d’amitié et de coopération régionale.

Photo : VNA/CVN

Dans son discours, le ministre Lê Hoài Trung a souligné que le drapeau de l'ASEAN est le symbole de l'identité commune, de la solidarité et des aspirations partagées de toute la région. L'événement de cette année revêt une signification encore plus particulière puisqu’il se déroule au moment où le Vietnam célèbre le 81e anniversaire de la réussite de la Révolution d'Août (19/8/1945), réaffirmant ainsi les valeurs éternelles d'indépendance, d'autonomie, de solidarité et de coopération. En 59 ans, après avoir remplacé les divisions par le dialogue et les confrontations par la coopération, l'ASEAN est devenue une communauté de paix, de progrès et de prospérité commune, forte d'une économie de 3.900 milliards de dollars et d'une population de près de 700 millions d'habitants. Elle s'affirme désormais comme un marché unifié et dynamique, porté par l'intégration, l'innovation, la connectivité et la compétitivité.

Face aux fluctuations mondiales, le ministre a estimé que l'ASEAN entre dans une ère nouvelle, exigeant des efforts collectifs accrus sous la présidence des Philippines avec le thème "Naviguer ensemble vers notre avenir". L'ASEAN a réalisé des progrès significatifs dans la mise en œuvre de la Vision de la Communauté de l'ASEAN 2045 sur les piliers de la paix, de la sécurité, de la prospérité et de l'autonomisation des populations.

Pour façonner l’avenir, le ministre a mis en avant trois orientations fondamentales : les résultats, la résilience et la préparation. Selon lui, le succès de l’ASEAN doit être évalué à l’aune des bénéfices concrets apportés aux populations, à travers un commerce plus fluide, des emplois de qualité et des services publics améliorés. Cela implique de passer des processus aux résultats, de la consultation à la coordination et du consensus de principe au consensus d’action.

Photo : VNA/CVN

Concernant la résilience, elle demeure le socle permettant à l’ASEAN de surmonter les incertitudes géopolitiques et de préserver son autonomie stratégique, alors que l’organisation célèbre cette année le 50e anniversaire du Traité d’amitié et de coopération (TAC). Parallèlement, la préparation permettra de construire une ASEAN tournée vers l’avenir, capable d’adopter l’innovation, de développer les ressources humaines et de promouvoir une utilisation responsable des technologies. En renforçant la confiance mutuelle, l’ASEAN pourra consolider son rôle non seulement de facteur de stabilité, mais également d’acteur contribuant à façonner l’ordre régional.

Évoquant les 31 années d’adhésion du Vietnam à l’ASEAN, Lê Hoài Trung a affirmé que l’organisation constituait une priorité stratégique et un pilier central de la politique étrangère vietnamienne, ainsi qu’un élément essentiel du processus d’intégration internationale du pays. Alors que le Vietnam entre dans une nouvelle phase de développement avec l’ambition de devenir un pays industriel moderne en 2030 et une nation développée en 2045, son avenir reste étroitement lié au succès de l’ASEAN.

Le ministre a conclu en appelant à renforcer les partenariats afin que l’ASEAN continue de jouer son rôle d’ancrage solide pour la paix, la stabilité et la prospérité dans la région comme dans le monde.

VNA/CVN