Vietjet célèbre les fêtes avec des promotions pour les groupes

Les voyageurs peuvent profiter de cette offre en réservant leurs billets sur le site officiel www.vietjetair.com ou via l’application mobile Vietjet Air jusqu’au 30 décembre 2024. Ces billets promotionnels sont valables pour des voyages effectués entre le 1er janvier et le 25 octobre 2025, sur des destinations nationales et internationales.

Avec ses 168 itinéraires couvrant le Vietnam et plusieurs destinations à travers le monde, Vietjet permet aux passagers de s’envoler vers l’Australie, l’Inde, la Chine, Hong Kong (Chine), le Japon, la République de Corée, Taïwan (Chine), Singapour, la Malaisie, l’Indonésie, la Thaïlande, le Laos, et le Cambodge. Les voyageurs peuvent ainsi découvrir des villes emblématiques, participer à des festivals uniques et explorer des programmes culturels et artistiques captivants.

À bord, Vietjet offre une expérience mémorable grâce à ses appareils modernes, respectueux de l’environnement, et son équipage professionnel et attentionné. Les passagers peuvent savourer des spécialités vietnamiennes comme le phở Thin ou le bánh mì, ainsi que des plats internationaux.

La compagnie propose également des avantages exclusifs, notamment l’assurance voyage gratuite SkyCare et le programme de fidélité Vietjet SkyJoy, permettant de cumuler des points échangeables contre des cadeaux. Pour enrichir l’expérience, des spectacles culturels et artistiques sont régulièrement organisés à 10.000 mètres d’altitude, offrant aux passagers des souvenirs inoubliables.

