Le Vietnam et la BAD se coordonnernt pour accélérer l’avancement des projets engagés

Trân Luu Quang a remercié la BAD pour le soutien et la collaboration avec le Vietnam dans de nombreux domaines au cours des 30 dernières années, notamment l'éradication de la faim et la réduction de la pauvreté dans les zones reculées, frontalières et insulaires et le développement des soins de santé, de l'éducation, des infrastructures de transport..., contribuant à répondre aux besoins urgents de redressement et de développement dans les années d’après-guerre.

Le soutien de la BAD motive et inspire également les partenaires à aider le Vietnam, apportant une contribution importante aux réalisations que le Vietnam a obtenues dans l'oeuvre de Renouveau, de l'intégration internationale et du développement durable. Accélérer la mise en œuvre des projets engagés

Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang a proposé aux deux parties de se coordonner étroitement pour accélérer la mise en œuvre des projets engagés et apprécié les efforts de la BAD pour mobiliser des ressources pour environ 23 projets au Vietnam au cours de la période 2023-2026.

Le Vietnam continuera à examiner et à améliorer le cadre juridique de l'APD et des prêts étrangers préférentiels pour dégager les obstacles, réduire les délais d'approbation, accélérer la mise en œuvre des projets, recevoir et utiliser efficacement les financements des partenaires donateurs en général et de la BAD en particulier, a affirmé le vice-Premier ministre.

Il a exprimé son soutien et son appréciation pour les efforts de la BAD pour réformer et restructurer son organisation et son personnel afin d'améliorer l'efficacité du financement pour les pays.

De son côté, Shantanu Chakraborty a félicité le gouvernement du Vietnam pour avoir maintenu un taux de croissance élevé dans le contexte des difficultés mondiales, affirmant que la BAD prévoyait que la croissance du Vietnam atteindrait 6% en 2024 et 6,2% en 2025.

Il a souligné que le Vietnam est l'un des partenaires importants de la BAD et le plus grand utilisateur des ressources de financement du commerce de la BAD, souhaitant se coordonner étroitement avec le Vietnam pour harmoniser les procédures entre les deux parties, en vue de promouvoir les activités de prêt au Vietnam, en particulier pour les projets nationaux clés, la croissance verte et la mise en œuvre des engagements de réduction des émissions...

Fin décembre 2023, la BAD avait engagé 458 prêts, aides non remboursables et assistance technique en faveur du secteur public vietnamien, pour une valeur totale de 16,5 milliards d'USD.

