Le marché automobile national devrait se redresser d'ici la fin de l'année

>> Le marché automobile en juillet en légère hausse

>> Le marché automobile vietnamien pourrait rebondir au second semestre

>> Vinfast a déjà enregistré 27.649 commandes pour la VF3

>> La construction automobile doit s’aligner sur la neutralité carbone

Photo : ST/CVN

Le ministère des Finances a envoyé une dépêche aux agences compétentes pour recueillir leurs commentaires sur le maintien des frais d'enregistrement réduits qui étaient censés être en vigueur du 1er août 2024 au 31 janvier 2025.

Selon le ministère, les entreprises nationales de fabrication et d'assemblage d'automobiles ont dans un premier temps affirmé leur rôle et leur position sur le marché automobile et ont enregistré une croissance significative en termes de quantité et de qualité, contribuant ainsi à hauteur de plusieurs milliards de dollars au budget de l'État.

Cependant, les ventes d’automobiles ont considérablement diminué au cours des premiers mois de 2024. Selon l'Association des constructeurs automobiles vietnamiens (VAMA), ses membres ont vendu 108.309 unités au cours des cinq premiers mois de cette année, soit une baisse de 5% sur un an.

Le ministère des Finances a déclaré que la réduction proposée cette année est essentielle pour stimuler la consommation, fournir un soutien financier aux particuliers et aux entreprises et stimuler l'industrie nationale de fabrication et d'assemblage d'automobiles dans un environnement économique difficile. Cette réduction aidera les clients à économiser une somme d'argent importante, a-t-il noté.

Depuis le début de cette année, de nombreux constructeurs automobiles ont ajusté de manière proactive les prix de vente et les frais d'immatriculation préférentiels, non seulement pour les voitures assemblées dans le pays, mais également pour les voitures importées. Par exemple, Hyundai Thành Công a ajusté le prix de vente de ses produits tels que Hyundai Venue, Hyundai Elantra, Hyundai Custin et Hyundai Santa Fe avec une réduction de 20 millions à 100 millions de dôngs (783 à 3.920 USD).

Cependant, les consommateurs retardent leurs achats en prévision du fait que le gouvernement pourrait continuer à offrir des frais d'enregistrement réduits cette année, selon des initiés.

Les ventes de voitures sur le marché ont connu une forte reprise après que le ministère des Finances a mis en œuvre une réduction de 50% des frais d'immatriculation pour les voitures produites et assemblées dans le pays au cours du second semestre 2023 et du premier semestre 2022. Plus précisément, 189.451 véhicules ont été vendus au cours du second semestre 2020, soit une augmentation de 76% par rapport au premier semestre et de 33% sur un an. Dans le même temps, les ventes d'automobiles ont augmenté de 36% sur un an pour atteindre 252.932 unités au cours des six premiers mois de 2022.

Un représentant de la VAMA a déclaré que la réduction des frais d'immatriculation est extrêmement nécessaire compte tenu des difficultés économiques et de la baisse des ventes de voitures due à l'impact de la pandémie de COVID-19. Une fois appliqué, il contribuera non seulement à soutenir l’industrie automobile nationale, mais également à stimuler la demande de voitures et la croissance économique.

VNA/CVN