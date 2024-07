La Banque centrale travaille à la protection des utilisateurs des services bancaires

La Banque d'État du Vietnam (SBV) étudiera et modifiera la réglementation sur la sûreté et la sécurité dans la fourniture de services bancaires en ligne afin de mieux protéger les clients, a déclaré jeudi 4 juillet un responsable de la SBV.

Lors d'un atelier sur les solutions pour protéger les clients des banques organisé à Hanoï, le vice-gouverneur de la SBV, Pham Tiên Dung, a déclaré que le secteur bancaire avait déployé des efforts continus et étroitement coordonné avec les ministères et succursales concernés dans le processus de transformation numérique, avec des réalisations notables.

"Plus de 87% des adultes du pays ont des comptes de paiement dans les banques. De nombreuses banques effectuent plus de 95% des transactions sur les canaux numériques. Les paiements autres qu'en espèces ont fortement augmenté, avec un taux de croissance annuel des transactions de paiement via mobile et code QR atteignant plus de 100% par an au cours de la période 2017-2023", a déclaré Pham Tiên Dung.

Il a déclaré que des investissements et des mises à niveau réguliers étaient réalisés dans l'infrastructure technologique bancaire. Actuellement, le système de paiement électronique interbancaire gère en moyenne 830.000 milliards de dôngs (33 milliards d'USD) par jour. Pendant ce temps, le système de commutation financière et de compensation électronique traite en moyenne 20 à 25 millions de transactions par jour.

Cependant, a noté Pham Tiên Dung, si les produits et services bancaires numériques ont apporté de la commodité, le secteur bancaire a également été confronté à des risques et des défis liés à la sécurité, des cyberattaques aux fraudeurs utilisant la technologie pour escroquer et s'approprier l'argent des gens, qui sont de plus en plus sophistiqués.

Pham Tiên Dung a déclaré que pour protéger les droits et les avantages des clients, la SBV continuera d'investir dans la mise à niveau de l'infrastructure de paiement et la rationalisation de l'infrastructure informatique des établissements de crédit et des intermédiaires de paiement afin de garantir que les services bancaires fonctionnent de manière fluide, sûre et bien connectés aux services d'autres secteurs, comme les soins de santé.

"Nous continuerons à nous coordonner avec le ministère de la Sécurité publique pour mettre en œuvre efficacement le projet 06, en mettant l'accent sur l'exploitation des informations d'identification basées sur les puces et des comptes VNeID de l'application d'identification électronique, afin d'identifier et d'authentifier avec précision les informations des clients", a-t-il déclaré, ajoutant que les banques aidera les clients à fournir des produits et services bancaires de manière pratique et sûre et à assurer la prévention des risques et des fraudes liés aux paiements en ligne.

La SBV prévoit également d'améliorer la sécurité et la sûreté des informations dans les activités de paiement et bancaires et de se coordonner avec les agences compétentes pour prévenir, enquêter et traiter les crimes de haute technologie afin de protéger les droits et intérêts légitimes des clients.

Ils poursuivent également leurs programmes d'éducation financière et de communication, afin d'améliorer les connaissances et les compétences du public, en particulier des habitants des zones rurales et isolées.

La SBV a récemment lancé la vérification biométrique, avec reconnaissance faciale, pour finaliser des transactions bancaires en ligne de 10 millions de dôngs (391 USD) ou plus.

La politique vise à garantir que les transactions de paiement en ligne soient effectuées uniquement par le titulaire du compte bancaire, ce qui contribuera à améliorer la sécurité et la confidentialité et à minimiser le risque de fraude et d'escroquerie dans les transactions de paiement en ligne. Selon la banque, trois jours après le changement, les transactions bancaires en ligne se sont globalement déroulées sans problème.

VNA/CVN