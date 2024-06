Vietnam Airlines lance une ligne directe entre le Vietnam et les Philippines

La compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines a inauguré une ligne directe entre le Vietnam et les Philippines. Le vol VN648, au départ de Hô Chi Minh-Ville à 0h50 le 17 juin, a atterri à l'aéroport international Ninoy Aquino de Manille à 04h20 le même jour.

Vietnam Airlines est la première compagnie aérienne vietnamienne à ouvrir un vol direct vers ce pays insulaire.

Vietnam Airlines compte effectuer sept vols par semaine : quatre vols Hô Chi Minh-Ville - Manille les lundis, mercredis, vendredis et dimanches, et trois vols Hanoï - Manille les mardis, jeudis et samedis.

Les Philippines constituent l'un des marchés potentiels de Vietnam Airlines. Sa nouvelle ligne favorisera les voyages des touristes, des voyageurs d'affaires et de la communauté de près de 30.000 Vietnamiens vivant aux Philippines comme d'environ 7.000 Philippins résidant au Vietnam.

Ces dernières années, le Vietnam est devenu une destination attractive pour de nombreux touristes philippins grâce à sa proximité géographique, ses coûts de voyage raisonnables et sa richesse culturelle. Et les Philippines sont aussi une destination appréciée de touristes vietnamiens.

À l'occasion de l'ouverture de cette ligne aérienne, Vietnam Airlines propose des prix préférentiels pour les billets aller-retour à partir de seulement 141 USD (3.549.000 dôngs), taxes et frais compris. La promotion est destinée aux clients qui achètent des billets d'ici le 23 juin 2024, applicable aux vols partant du 17 au 23 juin 2024.

