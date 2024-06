Nghê An démantèle un réseau de trafic de drogue entre le Laos et le Vietnam

La Police de la ville de Vinh, dans la province de Nghê An (Centre), a annoncé le 14 juin avoir démantelé un réseau transnational de trafic de drogue entre le Laos et le Vietnam.

Deux personnes de nationalité lao et vietnamienne ont été arrêtées et plus de 20 kg de drogue ont été saisis.

L'un des deux suspects est Xayyasone Xay, né en 1990, résidant dans la province de Bolikhamxay, au Laos.

Xayyasone Xay a été arrêté le 12 juin avec un sac à dos contenant 3 kg de méthamphétamine et 170.000 comprimés de drogues synthétiques. La police a également arrêté un complice de Xay, Lê Ngoc Duong, né en 1990 et résidant dans la ville de Vinh.

L'affaire fait l'objet d'une enquête plus approfondie.

