Société

Incendie : l'éducation communautaire sur la prévention, le contrôle et le sauvetage

Le lieutenant-général Lê Hông Nam a déclaré que la gestion des incendies et des explosions évoluait dans une direction compliquée, causant de graves dommages aux personnes et aux biens. La plupart des causes des incendies et des explosions étant dues au défaut de sensibilisation du public débouchant sur un manque de compétences de prévention des incendies dans la société civile.

Selon les statistiques de la Police de Hô Chi Minh-Ville, ces cinq premiers mois de 2024, 234 incendies se sont produits dans la ville, tuant 10 personnes et en blessant 4 autres. Par rapport à la même période en 2023, même si le nombre d'incendies n'a pas augmenté, le nombre de morts est lui de 8 personnes de plus que l’année passée. Le nombre de blessés a diminué d'une personne.

Les incendies sont plus fréquents dans certaines zones, notamment la ville de Thu Duc (28 cas), 12e arrondissement (23), l’arrondissement de Go Vâp (15), le district de Binh Chanh (14).

Les incendies concernent principalement certains types de bâtiments tels que des maisons individuelles et résidences de logements et entreprises (131/234 cas, soit 56%) mais aussi des immeubles exclusivement d’entreprises (38/234 cas, soit 16 % environ).

Face à ce bilan, la Police a élaboré et promulgué un plan visant à organiser des activités pilotes pour le CPCIS. En partenariat avec l’unité C07 (Police) et l'Association coréenne d'éducation à la sécurité au Vietnam (sponsor des équipements), le centre s’implante au 254 Trân Hung Dao, 1er arrondissement.

Le CPCIS fournira aux élèves, aux étudiants et aux habitants les connaissances et compétences utiles à la lutte contre les incendies et au sauvetage en situation d'incendie et d'explosion grâce à des équipements modernes. Des mises en situation simulées d'incendie et d'explosion leur permettront de mettre en pratique les règles d'évacuation et l’utilisation des outils de lutte contre l'incendie.

Le centre fonctionnera à titre pilote pendant six mois tous les samedis et dimanches.

Texte et photos : Quang Châu/CVN