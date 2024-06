Les personnalités prestigieuses des zones frontalières et insulaires à l’honneur

L’événement a été organisé par le comité de rédaction la revue Communiste, la permanence du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam et le Commandement des gardes-frontières.

Le membre du Politburo et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Luong Cuong, a souligné que la protection des frontières est une tâche sacrée de l’ensemble du Parti, de l’armée et du peuple, affirmant le rôle des personnalités prestigieuses à cet égard.

En ce sens, a-t-il souligné, il est nécessaire de bien faire le travail de sensibilisation et de mobilisation des personnes prestigieuses. Les comités du Parti et les autorités locales doivent découvrir les personnes prometteuses, encourager et préparer les conditions nécessaires pour elles, a-t-il conseillé.

Il a exhorté ces personnes à continuer d’assumer des rôles et des responsabilités exemplaires en paroles et en actes, que les familles, les clans, les villages et les communautés devraient suivre ; diffuser activement les lignes directrices du Parti ainsi que les politiques et lois de l’État ; promouvoir la mise en œuvre d’un nouveau style de vie culturel, l’élimination des coutumes et des superstitions surannées; et mobiliser les jeunes pour qu’ils participent à des groupes d’autodéfense pour les frontières et les jalons frontaliers.

Le programme a réuni 200 délégués de 47 groupes ethniques de 42 provinces et villes frontalières et insulaires.

