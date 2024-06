Éducation

Attention aux arnaques sur les cours d'été pour enfants !

>> "Bonjour l'été 2024" avec le club "Doc sach cùng con"

>> Lancement d’un programme d’enseignement gratuit du vietnamien au Royaume-Uni

En surfant sur l'aspiration des parents à offrir à leurs enfants des activités enrichissantes pendant l'été, ces établissements malhonnêtes parviennent à piéger de nombreux individus.

Bùi Thi Hiên, du district de Tân Phu à Hô Chi Minh-Ville, en est un exemple. En quête de cours d'été pour son enfant, elle est tombée sur un site web frauduleux proposant des stages "militaires". Heureusement, sa vigilance et les conseils de ses proches lui ont permis de démasquer l'arnaque.

Un programme "L'été militaire - nous sommes pilotes” qui "aidera les enfants à pratiquer la discipline militaire, à compléter leur connaissances en matière de défense nationale", telle est l’offre publicitaire pour ces cours d'été sur Facebook. Cette page prétend également que les partenaires du programme sont "l'Université nationale du Vietnam" et "une organisation de l'armée de l'air". En réalité, aucune université ne porte ce nom au Vietnam.

Pham Huyên Trang, quartier Phuoc Tân, ville de Nha Trang, a déclaré : "Le cours d'expérience en aviation a une valeur d’environ 50 millions de dôngs, incluant l'offre gratuite de six mois à un an dans un centre d’anglais. Les parents sont très heureux de ces promotions car leurs enfants peuvent découvrir le savoir-faire des pilotes aériens et se rendre dans la compagnie aérienne avec les agents de bord et le commandant de bord pour étudier avec eux. Cependant, je me demande d'où viennent les fond pour pouvoir faire une telle offre".

Selon les experts, les sites web frauduleux emploient des techniques élaborées pour gagner la confiance des internautes. Ils affichent de faux partenariats avec des institutions officielles, des agences d'État telles que la police, les pompiers, les forces de l'armée… Ils créent également de faux comptes d'anciens élèves vantant les mérites des programmes.

Déjouer les pièges

Selon Luong Dung Nhan, directeur de la formation du système éducatif ATY, des astuces telles que prétendre une pénurie de places font imaginer aux parents que le programme est tout simplement limité, qu'il est extrêmement populaire, les incitant ainsi à réserver immédiatement des places. Les complices de ces organisations créent des communautés, des groupes en ligne sur Zalo ou Facebook, pour jouer le rôle de clients fidèles et réputés, y compris étrangers et susciter ainsi la confiance des “nouvelles proies”.

Pour éviter d’être victime de ces pièges, selon les experts, il est crucial de rester vigilant face aux publicités trompeuses. Par conséquent, les parents doivent vérifier rigoureusement les informations et se méfier des sites web et des pages de réseaux sociaux absconses d’informations claires sur l'organisateur, le contenu du programme et les qualifications des intervenants. Ils doivent comparer les prix avec d'autres programmes similaires avant de s’engager, et garder à l’esprit que les offres trop généreuses sont souvent suspectes.

Il faut effectuer des recherches approfondies sur l'organisateur et le programme, consulter les avis en ligne et vérifier les liens vers les institutions prétendument partenaires, privilégier les établissements reconnus et les organismes éducatifs réputés ayant une expérience avérée dans le domaine des cours d'été pour enfants.

Texte et photos : Quang Châu/CVN